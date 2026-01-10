快訊

鄧佳華刑滿出獄！體態發福 「前女友」也發聲了

搶進私中／私校學費貴為何還搶唸？國中校長曝公校困境

「學姐」生了！黃瀞瑩：歡迎你來到地球⋯柯文哲、黃國昌都來恭喜

聽新聞
0:00 / 0:00

解決通勤惡夢 中壢南園二路延伸案最快2029年完工

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
國道1號中豐交流道通車滿2周，市府配合開發周邊土地及因應地區車流增加，今宣布中壢區南園二路將新闢路段延伸到中豐北路。圖／桃園市工務局提供
國道1號中豐交流道通車滿2周，市府配合開發周邊土地及因應地區車流增加，今宣布中壢區南園二路將新闢路段延伸到中豐北路。圖／桃園市工務局提供

國道1號中豐交流道通車滿2周，市府配合開發周邊土地及因應地區車流增加，今宣布中壢區南園二路將新闢路段延伸到中豐北路，接下來將辦理用地取得與工程設計發包，最快2029年完工。

桃園市中壢近年蓬勃發展，國1中豐交流道周邊除鄰近中壢市中心，還有配合機場捷運A21站的區域開發案，外移人口進駐帶來大量車流，既有道路已無法負荷地方交通需求，中豐北路通勤尖峰時段經常塞車，交流道開通後情況更嚴重，地方期待新闢道路緩解情況已久。

工務局表示，市府去年底公告南園二路延伸中豐北路道路新闢工程案，今年1月2日生效。該計畫將新闢長217公尺、寬18公尺道路銜接南園二路與中豐北路，預計分流前往中壢市中心與工業區的車流，有效改善交通壅塞。

工務局指出，新闢道路才剛定出道路中心線確定路形，都市計畫樁位公告後，還需辦理用地取得與地方說明會，預估得花2年時間完成，費用因市場行情波動尚待評估。設計建設則需1年時間，經費粗估需4千萬元，整體工程預計最快2029年完工。

中壢 機場捷運 設計

延伸閱讀

TPBL／雲豹首度前進中壢主場就贏球 兩隊球員教練反應兩極

天冷搬重鼠蹊部疼別輕忽 中壢天祥醫師提醒恐疝氣警訊

見銀樓遇搶匪！龍潭高中學生立刻上前逮賊 中壢警贈感謝狀表揚

你的TPASS通勤月票還有救？藍營要中央優先審沒爭議預算

相關新聞

解決通勤惡夢 中壢南園二路延伸案最快2029年完工

國道1號中豐交流道通車滿2周，市府配合開發周邊土地及因應地區車流增加，今宣布中壢區南園二路將新闢路段延伸到中豐北路，接下...

桃捷綠線延伸中壢 機電標流標4次 民代盼合理標金

桃園捷運綠線延伸中壢綜合規畫2023年底獲中央核定，目標2031年完工，但遲遲不見動工，近日又傳工程機電標流標4次，地方...

清大附醫限期開發 桃市：否則收回土地

蓋醫院不容易，清華大學桃園醫院原定明年完工、後年開幕，現場至今仍是黃土一片；台大醫院新竹分院湳雅院區選址至今已13年，基...

新竹市財力跳升第一級中央補助恐大砍 鄭正鈐：懲罰高繳稅市民

行政院核定115年度地方政府財力分級，新竹市財力等級由第三級直接調升為第一級，與台北市並列。對此，立委鄭正鈐指出，竹市財...

蘆竹警寒流中巡邏守護鄰里 牛煦庭團隊親送黑糖薑茶打氣

立法委員牛煦庭辦公室主任唐世君、副主任劉玉靈及特助陳順子，來到蘆竹分局送上「黑糖薑茶」。圖：警方提供 近日強烈冷氣團來襲，桃園市蘆竹地區不僅氣溫驟降，更伴隨綿綿細雨，讓在外奔波的警察同仁備感辛勞。為了

一瓶水的代價，換來潔淨河川 桃園115年起開徵下水道使用費

為打造更乾淨的城市環境與健康水資源，桃園市政府將自115年1月1日（2026年）起，正式開徵下水道使用費，費率為每度新臺幣1元，並與自來水費帳單合併收取，讓民眾繳費更便利。 桃園市政府表示，本次

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。