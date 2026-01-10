聽新聞
解決通勤惡夢 中壢南園二路延伸案最快2029年完工
國道1號中豐交流道通車滿2周，市府配合開發周邊土地及因應地區車流增加，今宣布中壢區南園二路將新闢路段延伸到中豐北路，接下來將辦理用地取得與工程設計發包，最快2029年完工。
桃園市中壢近年蓬勃發展，國1中豐交流道周邊除鄰近中壢市中心，還有配合機場捷運A21站的區域開發案，外移人口進駐帶來大量車流，既有道路已無法負荷地方交通需求，中豐北路通勤尖峰時段經常塞車，交流道開通後情況更嚴重，地方期待新闢道路緩解情況已久。
工務局表示，市府去年底公告南園二路延伸中豐北路道路新闢工程案，今年1月2日生效。該計畫將新闢長217公尺、寬18公尺道路銜接南園二路與中豐北路，預計分流前往中壢市中心與工業區的車流，有效改善交通壅塞。
工務局指出，新闢道路才剛定出道路中心線確定路形，都市計畫樁位公告後，還需辦理用地取得與地方說明會，預估得花2年時間完成，費用因市場行情波動尚待評估。設計建設則需1年時間，經費粗估需4千萬元，整體工程預計最快2029年完工。
