清大附醫限期開發 桃市：否則收回土地

蓋醫院不容易，清華大學桃園醫院原定明年完工、後年開幕，現場至今仍是黃土一片；台大醫院新竹分院湳雅院區選址至今已13年，基地仍是公園綠地。桃園、新竹市府除協助解決問題，更要求合作對象在期限內完成開發。

桃園市政府2019年4月與清華大學簽立「醫療暨教育研發園區合作意向書」，無償撥用機場捷運A16站周邊7.2公頃土地，興建醫院與新校區，但原與清大合作的高醫大打退堂鼓，去年招商找新夥伴又不順利，進度卡關。

據了解，清大原想興建占地5公頃、一般病床329床與特殊病床186床的醫療園區，但送衛福部審議時，桃園只有南北2個次醫療區，最後只分配到200床，攸關收治病患數量、醫療科系發展規模，招標合約要求每年提撥3千萬元回饋金，導致招商卡關。

桃園市衛生局說，桃園次醫療區域去年已從2區改為3區，清大若重新向衛福部申請，有機會爭取更多病床數，已建議清大調整計畫與招商策略。教育局表示，雙方合作意向書去年8月到期，校方延續原計畫，預計1月中下旬再招商，4月重簽意向書，將限期1年內要有具體進展，否則將收回土地。

新竹方面，民眾期待台大醫院湳雅院區已久，2022年行政院前院長蘇貞昌視察時，台大承諾將在今年動工，但至今沒下文。民進黨議員楊玲宜批評，市府與醫院橫向聯繫不足，承諾恐跳票；竹市府表示，已請院方盡快提送財務計畫，加速推動。