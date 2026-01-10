聽新聞
0:00 / 0:00

清大附醫限期開發 桃市：否則收回土地

聯合報／ 記者陳俊智王駿杰／連線報導

蓋醫院不容易，清華大學桃園醫院原定明年完工、後年開幕，現場至今仍是黃土一片；台大醫院新竹分院湳雅院區選址至今已13年，基地仍是公園綠地。桃園、新竹市府除協助解決問題，更要求合作對象在期限內完成開發。

桃園市政府2019年4月與清華大學簽立「醫療暨教育研發園區合作意向書」，無償撥用機場捷運A16站周邊7.2公頃土地，興建醫院與新校區，但原與清大合作的高醫大打退堂鼓，去年招商找新夥伴又不順利，進度卡關。

據了解，清大原想興建占地5公頃、一般病床329床與特殊病床186床的醫療園區，但送衛福部審議時，桃園只有南北2個次醫療區，最後只分配到200床，攸關收治病患數量、醫療科系發展規模，招標合約要求每年提撥3千萬元回饋金，導致招商卡關。

桃園市衛生局說，桃園次醫療區域去年已從2區改為3區，清大若重新向衛福部申請，有機會爭取更多病床數，已建議清大調整計畫與招商策略。教育局表示，雙方合作意向書去年8月到期，校方延續原計畫，預計1月中下旬再招商，4月重簽意向書，將限期1年內要有具體進展，否則將收回土地。

新竹方面，民眾期待台大醫院湳雅院區已久，2022年行政院前院長蘇貞昌視察時，台大承諾將在今年動工，但至今沒下文。民進黨議員楊玲宜批評，市府與醫院橫向聯繫不足，承諾恐跳票；竹市府表示，已請院方盡快提送財務計畫，加速推動。

延伸閱讀

消遣李多慧中文口音重 桃市議員槓脫口秀演員「根本霸凌」

妹子新竹騎車冷到穿6件外套 在地人解密1關鍵：比保暖更重要

台積美國買地 衝先進製程 傳部分台灣成熟製程設備將轉至世界星國廠

台積電美國子公司TSMC Arizona 斥資逾56億元取得亞利桑那州新土地

相關新聞

清大附醫限期開發 桃市：否則收回土地

蓋醫院不容易，清華大學桃園醫院原定明年完工、後年開幕，現場至今仍是黃土一片；台大醫院新竹分院湳雅院區選址至今已13年，基...

桃捷綠線延伸中壢 機電標流標4次 民代盼合理標金

桃園捷運綠線延伸中壢綜合規畫2023年底獲中央核定，目標2031年完工，但遲遲不見動工，近日又傳工程機電標流標4次，地方...

新竹市財力跳升第一級中央補助恐大砍 鄭正鈐：懲罰高繳稅市民

行政院核定115年度地方政府財力分級，新竹市財力等級由第三級直接調升為第一級，與台北市並列。對此，立委鄭正鈐指出，竹市財...

蘆竹警寒流中巡邏守護鄰里 牛煦庭團隊親送黑糖薑茶打氣

立法委員牛煦庭辦公室主任唐世君、副主任劉玉靈及特助陳順子，來到蘆竹分局送上「黑糖薑茶」。圖：警方提供 近日強烈冷氣團來襲，桃園市蘆竹地區不僅氣溫驟降，更伴隨綿綿細雨，讓在外奔波的警察同仁備感辛勞。為了

桃園八德議員選戰 7連霸老將表態回鍋參選

年底議員選舉各方備戰，桃園市八德區議員下屆維持5席，藍綠議員力拚連任、無黨籍段樹文將由妻子出征，民眾黨提名1席競逐。國民...

新竹市立棒球場改善工程 預計6月完工 已有球團接洽

新竹市立棒球場改善工程去年9月開工後持續施工，市長高虹安復職後前天首度勘查工程，並稱依法究責，懲處名單送中央、向統包商求...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。