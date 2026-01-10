桃捷綠線延伸中壢 機電標流標4次 民代盼合理標金

桃園捷運綠線延伸中壢綜合規畫2023年底獲中央核定，目標2031年完工，但遲遲不見動工，近日又傳工程機電標流標4次，地方擔心政策生變；捷運工程局表示，機電案與土建案已上網招標，相關用地取得與都市計畫變更程序也在進行，2031年通車目標不變。

桃園捷運綠線延伸中壢從G01建德興豐站到台鐵中壢車站，全長約7.2公里，地方盼捷運能解決八德長興路每天早上通勤尖峰時段壅塞情形，也期待沿途7個車站帶動區域發展，但綜合規畫案通過一年多，遲遲不見動工，而民眾又發現工程機電標4度流標，心中難免疑慮；市議員朱珍瑤表示，期盼市府開出合理標金，助工程順利招標與進行。

桃園市捷運工程局表示，綠線延伸中壢已於2024年完成專案管理與監造委託案，建設總經費約361.59億元，其中機電標預算約97.15億元，土建標預算為66.87億元。

其實，捷運綠線機電標已預先規畫後續擴充機制，現有綠線機電廠商可比照原有條件擴充執行中壢延伸線，但礙於近年國際原物料上漲，廠商無意願以主線條件執行延伸線，導致延伸線一再流標。

目前，捷運綠線延伸中壢機電標改採公開招標方式向世界各國廠商招手，預算不變，但要求相對放寬，系統僅需與綠線主線相容即可，目前正辦理第5次招標，預計13日開標。土建標正辦理第一次招標，預計2月11日開標。