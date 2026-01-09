竹縣推輔具線上申辦系統 提升便利性

快訊

中央社／ 新竹縣9日電

竹縣府今天說，為提升身心障礙者申請生活輔具及醫療輔具便利性，推動「輔具線上申辦系統」，方便身心障礙者與照顧者，可透過線上管道提出申請服務。

新竹縣政府高齡長照處長許瑜庭告訴中央社記者說，輔具線上申辦系統提供生活及醫療輔具線上申請服務，凡設籍或居住新竹縣、具短期或臨時輔具需求的民眾，皆可申請，不限是否具身心障礙身分。

許瑜庭表示，民眾可透過電腦或行動裝置完成申請資料填寫、相關文件上傳及案件進度查詢，不受時間與地點限制，透過線上方式申請，可加速身心障礙者更便利取得所需輔具資源。

她說，輔具資源中心提供多元輔具服務，涵蓋租借與個人行動輔具，包含輪椅、步行、照護、移位與代步輔具，並提供溝通與資訊輔具（視覺、溝通及電腦輔具）、生理量測設備（如語音血壓計、體溫計、體重計、血氧機）等。

許瑜庭指出，另提供個人照顧與保護輔具（沐浴椅、馬桶增高器、頭護具等）及矯具、義具，協助民眾提升生活自立與照護安全。

她指出，網站也提供系統操作說明及線上申辦教學語音檔，如在操作過程中遇到困難，可由家屬或照顧者協助，或可透過新竹縣南北區輔具資源中心、各鄉鎮市公所等諮詢。

新竹 輔具

