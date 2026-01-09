竹縣推輔具線上申辦系統 提升便利性
竹縣府今天說，為提升身心障礙者申請生活輔具及醫療輔具便利性，推動「輔具線上申辦系統」，方便身心障礙者與照顧者，可透過線上管道提出申請服務。
新竹縣政府高齡長照處長許瑜庭告訴中央社記者說，輔具線上申辦系統提供生活及醫療輔具線上申請服務，凡設籍或居住新竹縣、具短期或臨時輔具需求的民眾，皆可申請，不限是否具身心障礙身分。
許瑜庭表示，民眾可透過電腦或行動裝置完成申請資料填寫、相關文件上傳及案件進度查詢，不受時間與地點限制，透過線上方式申請，可加速身心障礙者更便利取得所需輔具資源。
她說，輔具資源中心提供多元輔具服務，涵蓋租借與個人行動輔具，包含輪椅、步行、照護、移位與代步輔具，並提供溝通與資訊輔具（視覺、溝通及電腦輔具）、生理量測設備（如語音血壓計、體溫計、體重計、血氧機）等。
許瑜庭指出，另提供個人照顧與保護輔具（沐浴椅、馬桶增高器、頭護具等）及矯具、義具，協助民眾提升生活自立與照護安全。
她指出，網站也提供系統操作說明及線上申辦教學語音檔，如在操作過程中遇到困難，可由家屬或照顧者協助，或可透過新竹縣南北區輔具資源中心、各鄉鎮市公所等諮詢。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言