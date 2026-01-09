桃機攜手園區夥伴簽署減碳意向書 發布2030永續目標邁向淨零

桃園國際機場公司今天（9日）舉辦「永續目標發布暨共同合作減碳意向書簽署活動」，邀集超過80家園區夥伴共同簽署「115至117年合作減碳計畫」意向書，攜手打造永續機場生態圈，並同步公布2030永續發展目標，啟動合作減碳與永續採購兩大行動。

機場公司指出，園區夥伴於112年至113年間共推動141項永續改善方案，兩年累計減廢量超過4,000公噸，成為桃園機場邁向2050淨零排放的重要里程碑。活動中也頒發2025年度「機場夥伴永續行動競賽」獎項，表揚推動永續表現優異的企業與個人。

機場公司董事長楊偉甫表示，桃園機場自2017年起即與園區夥伴共同推動減碳合作，參與單位逐年擴大，2025年並取得國際機場協會（ACI）機場碳認證第四級，減碳成果獲得國際肯定。

在合作減碳計畫方面，機場公司除協助夥伴強化基礎能力建構，也依歷年溫室氣體盤查數據提出具體減碳措施；在永續採購方面，正式導入ISO 20400永續採購指南，建置涵蓋招標、履約管理的全生命週期供應鏈機制，並首度辦理履約廠商盡職調查，深化供應鏈治理。

本次也頒發「永續採購績優合作夥伴」證書給中興工程顧問公司、信實公寓大廈管理維護公司、聯新國際醫院等8家單位，作為制度化推動永續採購的示範。

此外，「機場夥伴永續行動競賽」企業組共有8組、個人組6人獲獎。企業組特優由中華航空獲得，透過流程優化與資源回收再利用，兩年內減廢近千公噸；個人組得獎提案則涵蓋空壓機熱回收、貨機坪數位化及智慧垃圾桶等創新作法。

機場公司表示，未來將與園區夥伴共同推動2030永續發展目標，每半年檢視成果，配合國家政策與國際趨勢滾動調整行動方案，持續深化ESG治理，朝2050永續航空生態圈邁進。