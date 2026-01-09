快訊

全台冷吱吱！寒流來襲「20縣市」低溫特報 新北、桃竹下探6度

台中七期豪宅虐殺案…狠以「十大酷刑」虐死人 男「抄佛經」無效判無期

夫深夜赴鄉間道路蒐證…揪妻子與鄰居車震挨告無罪 判決理由曝

桃機攜手園區夥伴簽署減碳意向書 發布2030永續目標邁向淨零

攝影中心／ 記者季相儒／桃園機場即時報導
打造永續機場，機場公司董事長楊偉甫（左）和機場公司副總經理孫宏彬（右）與超過80個園區夥伴共同簽署「桃園國際機場115-117年合作減碳計畫」意向書。記者季相儒／攝影
打造永續機場，機場公司董事長楊偉甫（左）和機場公司副總經理孫宏彬（右）與超過80個園區夥伴共同簽署「桃園國際機場115-117年合作減碳計畫」意向書。記者季相儒／攝影

桃園國際機場公司今天（9日）舉辦「永續目標發布暨共同合作減碳意向書簽署活動」，邀集超過80家園區夥伴共同簽署「115至117年合作減碳計畫」意向書，攜手打造永續機場生態圈，並同步公布2030永續發展目標，啟動合作減碳與永續採購兩大行動。

機場公司指出，園區夥伴於112年至113年間共推動141項永續改善方案，兩年累計減廢量超過4,000公噸，成為桃園機場邁向2050淨零排放的重要里程碑。活動中也頒發2025年度「機場夥伴永續行動競賽」獎項，表揚推動永續表現優異的企業與個人。

機場公司董事長楊偉甫表示，桃園機場自2017年起即與園區夥伴共同推動減碳合作，參與單位逐年擴大，2025年並取得國際機場協會（ACI）機場碳認證第四級，減碳成果獲得國際肯定。

在合作減碳計畫方面，機場公司除協助夥伴強化基礎能力建構，也依歷年溫室氣體盤查數據提出具體減碳措施；在永續採購方面，正式導入ISO 20400永續採購指南，建置涵蓋招標、履約管理的全生命週期供應鏈機制，並首度辦理履約廠商盡職調查，深化供應鏈治理。

本次也頒發「永續採購績優合作夥伴」證書給中興工程顧問公司、信實公寓大廈管理維護公司、聯新國際醫院等8家單位，作為制度化推動永續採購的示範。

此外，「機場夥伴永續行動競賽」企業組共有8組、個人組6人獲獎。企業組特優由中華航空獲得，透過流程優化與資源回收再利用，兩年內減廢近千公噸；個人組得獎提案則涵蓋空壓機熱回收、貨機坪數位化及智慧垃圾桶等創新作法。

機場公司表示，未來將與園區夥伴共同推動2030永續發展目標，每半年檢視成果，配合國家政策與國際趨勢滾動調整行動方案，持續深化ESG治理，朝2050永續航空生態圈邁進。

機場公司未來將與園區各單位攜手推動2030永續發展目標，打造2050永續航空生態圈。記者季相儒／攝影
機場公司未來將與園區各單位攜手推動2030永續發展目標，打造2050永續航空生態圈。記者季相儒／攝影

桃園機場 永續 減碳

延伸閱讀

拚節能 經濟部將助中小企業減碳1萬噸

雲林最大的建國眷村園區揭牌開幕 連結虎尾新舊觀光文化廊帶

虎尾建國一村整體景觀改善 強化眷村識別度

安平燈塔園區整修本月中封閉 預計10月底開放

相關新聞

新竹市財力跳升第一級中央補助恐大砍 鄭正鈐：懲罰高繳稅市民

行政院核定115年度地方政府財力分級，新竹市財力等級由第三級直接調升為第一級，與台北市並列。對此，立委鄭正鈐指出，竹市財...

蘆竹警寒流中巡邏守護鄰里 牛煦庭團隊親送黑糖薑茶打氣

立法委員牛煦庭辦公室主任唐世君、副主任劉玉靈及特助陳順子，來到蘆竹分局送上「黑糖薑茶」。圖：警方提供 近日強烈冷氣團來襲，桃園市蘆竹地區不僅氣溫驟降，更伴隨綿綿細雨，讓在外奔波的警察同仁備感辛勞。為了

桃園八德議員選戰 7連霸老將表態回鍋參選

年底議員選舉各方備戰，桃園市八德區議員下屆維持5席，藍綠議員力拚連任、無黨籍段樹文將由妻子出征，民眾黨提名1席競逐。國民...

新竹市立棒球場改善工程 預計6月完工 已有球團接洽

新竹市立棒球場改善工程去年9月開工後持續施工，市長高虹安復職後前天首度勘查工程，並稱依法究責，懲處名單送中央、向統包商求...

建材漲 停工5年 台科大新竹分部復工 預計2028年完工

國立台灣科技大學位於竹北的新竹分部先進產學中心、國際書院大樓工程因疫情營建成本上漲，廠商無法履約，2020年起迄今停工5...

桃市今年新闢50條桃小巴 刷市民卡即可免費搭

桃園市推出9人座「桃小巴」，取代乘客量較少的公車路線，除目前復興、桃園、觀音及新屋區路線外，交通局宣布今年預計將再新增5...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。