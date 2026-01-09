青埔消防分隊舉辦化學災害搶救演練 模擬工廠丙二醇外洩引發火災

桃園市消防局第二大隊青埔分隊選定轄內東芳貿易股份有限公司，辦理「危害性化學品兵棋推演暨搶救演練」。圖：青埔分隊提供

為因應轄區內高科技產業及化學品使用場所日益增加，提升整體化學災害應變能量，桃園市消防局第二大隊青埔分隊今(9)日選定轄內東芳貿易股份有限公司，辦理「危害性化學品兵棋推演暨搶救演練」，透過貼近實務的情境設計，全面檢視化學災害發生時的指揮調度與跨單位協同作為。

青埔分隊表示，此次演練模擬廠區員工操作機具不慎，導致丙二醇外洩並引發火災。事故發生後，廠方立即啟動自衛消防編組，依安全資料表（SDS）規定穿著C級防護衣進行初期應變，並於第一時間通報119求援，同時依《桃園市火災預防自治條例》第15條規定，啟動第三方通報機制，於探測器作動時同步通知管理權人、防火管理人、保安監督人及第三方技術單位，迅速確認狀況、即刻展開應變行動，爭取黃金處置時間。

青埔分隊接獲通報後迅速出動，第一梯次到場即完成指揮架構建立、水源佔領及危害辨識，並依危害性化學品災害搶救標準作業程序（H.A.Z.M.A.T.），明確劃設熱區、暖區與冷區，確保救災人員與周邊環境安全無虞。消防人員穿著C級防護衣挺進災害現場，執行人命搜救、火勢控制及周界防護，並同步演練受污染人員除汙與後送處置流程，展現專業且有條不紊的救災節奏。

演練過程中，除整合其他支援分隊外，亦結合警察、台電、台水、環保單位及專業技術小組等跨機關資源，並啟用除汙棚與消防機器人，執行高風險區域偵檢與滅火作業，完整呈現大型化學災害發生時，各單位迅速分工、密切合作的應變能量。

青埔分隊長楊超鈞表示，危害性化學品災害處置以「安全優先、精準應變」為核心原則，透過兵棋推演結合實兵演練，不僅能強化消防人員的專業判斷與戰術運用，也能同步提升廠區自主管理與通報效率，達到防災與減災的雙重目標。

第二大隊長簡慈彥指出，隨著轄區內產業型態持續發展，化學災害已成為消防工作的重要挑戰。此次演練充分展現第二大隊在化學災害應變指揮與跨單位整合上的實務成果，未來也將持續透過系統化訓練與實地演練，全面提升轄區防救災韌性，確保產業發展與公共安全齊頭並進。

