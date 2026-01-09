蘆竹警寒流中巡邏守護鄰里 牛煦庭團隊親送黑糖薑茶打氣

立法委員牛煦庭辦公室主任唐世君、副主任劉玉靈及特助陳順子，來到蘆竹分局送上「黑糖薑茶」。圖：警方提供

近日強烈冷氣團來襲，桃園市蘆竹地區不僅氣溫驟降，更伴隨綿綿細雨，讓在外奔波的警察同仁備感辛勞。為了替基層同仁加油打氣，立法委員牛煦庭特別安排辦公室主任唐世君、副主任劉玉靈及特助陳順子，代表委員親自來到蘆竹警分局，送上「黑糖薑茶」，讓剛從風雨中巡邏回來的同仁，一進門就能感受到滿滿的溫暖。

薑茶不僅暖了大家的手心，更讓同仁感受到社會各界的強力支持。圖：警方提供

蘆竹分局提到，近期氣候濕冷，同仁無論是在路口指揮交通或是在街頭巡邏，體力負荷都非常大，薑茶不僅暖了大家的手心，更讓同仁感受到社會各界的強力支持，這種來自地方的關懷，是基層同仁持續守護鄰里安全最大的動力。

蘆竹分局強調，維護治安是警察的本職，而民眾的鼓勵則是我們進步的推力。感謝牛煦庭對警政工作的肯定與支持，分局全體同仁將帶著這份暖意，守護蘆竹每一位居民的平安。

