建材漲 停工5年 台科大新竹分部復工 預計2028年完工

國立台灣科技大學位於竹北的新竹分部先進產學中心、國際書院大樓工程因疫情營建成本上漲，廠商無法履約，2020年起迄今停工5年。台科大投入11億元辦理接續工程昨開工，象徵「建設重啟」，預計2028年完工，縣長楊文科盼如期如質完成，不負縣民期待。

台科大指出，先進產學中心為地下1層、地上2層建築，涵蓋實驗室、會議室及研究室等，將有前瞻研究中心或產學單位進駐，預計今年底完工；國際書院大樓為地下1層、地上6層的會館式建築，設有餐廳、教室、閱覽室、辦公室及約500床住宿空間，連同校園公共設施預計2028年3月完工。

台科大新竹分部占地7公頃，校方指出，先進產學中心與國際書院大樓位於校園核心區域，共同圍塑具「六角扳手」台科大校徽意象的中軸核心廣場，2棟建築完工後，將與已啟用的前瞻研發中心相互串聯；沿縣政九路兩端將規畫開放街角廣場，結合景觀綠帶，提供周邊居民休憩空間。

校長顏家鈺說，台科大全力推動國際書院大樓及先進產學中心，目標將新竹分部打造為教育與產業交流互動的重要平台。

楊文科表示，新竹匯聚半導體、AI及生醫再生醫療等研發能量，台科大可強化國際交流，並促進產官學研合作，帶動科技發展，希望工程如期如質完成。