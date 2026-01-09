新竹市立棒球場改善工程 預計6月完工 已有球團接洽

新竹市立棒球場改善工程去年9月開工後持續施工，市長高虹安復職後前天首度勘查工程，並稱依法究責，懲處名單送中央、向統包商求償。民代要求市府嚴格把關施工品質，地下停車場若安全允許，應盡早開放使用，市府回應，待完成重機具工項後，可檢討是否提早開放。

新竹市立棒球場改善工程目前完成停車場外牆局部防水、外野土方篩分紀錄、停車場頂版結構補強、球場洩水坡度重作，及內野看台區、外野打擊視覺牆鋼構除鏽噴漆清潔等，預計6月完工。

高虹安前天到球場現勘，現場可見堆置挖出的混雜磚塊、石塊等大量異物。工務處指出，改善工程針對外野區回填級配土及靠近地下停車場外牆區域全面開挖與篩分，結果確認回填層中混雜大量混凝土塊、紅磚塊、鋼筋等營建廢棄物，並非乾淨級配土，明顯不符原工程契約施工規範。

教育處也說明，在球場營運部份，市府與龍來公司維持良好溝通，也與其他職棒球團保持聯繫，改善後的棒球場將以舉辦職棒、國際賽事為目標，已有職業棒球球團及運動產業相關單位主動接洽。

高虹安說，面對前期遺留下來的多項重大問題，包括結構安全不足、土壤級配未符規範，及土層下回填非法營建廢棄物等情形，市府持續依法究責，還市民與球迷一個公道。市府工務處目前粗估向統包商求償4億元，待改善工程完工後最後確認。政風處也說明，棒球場工程所涉違失，2023年7月已將前民選市長、代理市長、前政務人員及公務人員等人函送監察院，待監察院審查結果續辦。

市議會棒球場改善小組召集人、議員吳旭豐說，市府須避免重蹈覆轍「為完工而完工」，若有衍生處理廢棄物費用與營運損失，市府應追究先前營造商責任，並要求地下停車場若安全許可，應盡早開放使用。