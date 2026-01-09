桃園八德議員選戰 7連霸老將表態回鍋參選

年底議員選舉各方備戰，桃園市八德區議員下屆維持5席，藍綠議員力拚連任、無黨籍段樹文將由妻子出征，民眾黨提名1席競逐。國民黨曾任7屆議員的劉茂群近日表態回鍋參選，她的女兒是現任桃園區市議員張碩芳，政壇熱議，但藍營目前提名席次未定，選情仍有變化空間。

劉茂群曾是桃園7連霸資深議員，地方服務深厚，2018年因被控送蘋果禮盒賄選，起訴後審理民事被判當選無效解職，刑事部分被認定無賄選犯意而無罪。劉茂群女兒張碩芬與張碩芳參與本屆議員選舉分別選八德區與桃園區，最後妹妹張碩芳當選。

劉茂群近年身兼女兒張碩芳服務處執行長，她近日在臉書發出「這一生，只為八德」的真情告白，強調近年雖無公職身分，但未離開過，因鄉親聲聲呼喚，她決定參選八德市議員。但也坦言，黨內提名席次未定，有挑戰機會將一搏，若提名席次有限且以現任優先，她不會脫黨將輔選「抬轎」。

議員張碩芳說，母親是依賴著民眾對她的支持跟使命感而活下來的人，也對八德有著不捨的情感，持續地方服務，唯一比較擔心的是母親的身體能否負荷選舉的高壓節奏，但她會全力支持。

下屆八德區市議員選舉，民進黨預計提名3席，但國民黨提名席次未定。國民黨桃園市黨部主委蔡忠誠肯定劉茂群老驥伏櫪勇氣可嘉，但議員提名還須待黨中央辦法出爐，也要評估其他政黨提名狀況決定，但黨內若有挑戰者或新人有意參選，黨部持開放態度，會有協調或初選機制因應。