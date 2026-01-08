影／有日照、有活動中心！卓蘭鎮公所、代表會聯合行政大樓落成啟用

快訊

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣卓蘭鎮公所、卓蘭鎮鎮民代表會聯合行政大樓歷時3年在原地斥資2.3億元規畫興建，今天上午落成啟用。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣卓蘭鎮公所、卓蘭鎮鎮民代表會聯合行政大樓，歷時3年原地斥資2.3億元規畫興建，今天上午落成啟用，縣長鍾東錦及各鄉鎮長市首長、民代多人前往祝賀，新大樓同時設有日間照顧服務、社區活動中心空間，獨具特色。鍾東錦感謝中央前瞻計畫經費支持，也期待縣內已老舊的幾處鄉鎮市辦公廳舍能盡速啟動重建。

卓蘭鎮長詹錦章指出，卓蘭鎮公所舊有辦公廳舍1967年啟用，後因空間不足增建3樓，屬於「老背少」建築，歷經921大地震重創，2019年辦理耐震力評估，耐震係數未達國家安全標準，加上空間狹窄不敷使用，公所推動改建工程，希望為鎮民打造一個可安心辦公、洽公，甚至可防災避難的現代化據點，新大樓完工與舊廳舍啟用相距一甲子，深具意義。

全案斥資2億3283萬元執行改建，內政部補助1億100萬元、衛福部補助1283萬元、縣府補助700萬元、台電補助350萬元，其餘由公所自籌，規畫地下1層、地上4層的聯合行政大樓，除鎮公所、代表會辦公空間，還有村里活動中心、日照服務據點，提供多元功能。

鍾東錦表示，卓蘭鎮公所重建工程在中央、地方各界支持下終於完工，嶄新的聯合行政大樓十分寬敞且提供多元服務，縣內目前還有大湖鄉公所的改建工程施工中，縣內苗栗、頭份、通霄等地的公所辦公廳舍也已老舊，希望能盡速推動重建，相信這些辦公廳舍改建完工後，不僅能提供民眾更好的洽公環境，也能提升員工士氣並留住人才。

上午的落成啟用典禮，包括鍾東錦、內政部主秘黃駿逸、立委邱鎮軍的妻子詹美娟、議員楊恭林、陳春暖、三義鄉長呂明忠、三灣鄉長李運光、泰安鄉長陳吉基、苑裡鎮長劉育育、後龍鎮長謝謝清輝、苗栗市長余文忠、大湖鄉長黃惠琴、造橋鄉長徐連斌、南庄鄉長羅春蓮、公館鄉長何在鑫、卓蘭鎮代會主席詹永光及各級民代多人共同剪綵，氣氛熱絡。

苗栗縣卓蘭鎮公所、卓蘭鎮鎮民代表會聯合行政大樓歷時3年在原地斥資2.3億元規畫興建，今天上午落成啟用。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣卓蘭鎮公所、卓蘭鎮鎮民代表會聯合行政大樓今天落成啟用，縣長鍾東錦感謝中央前瞻計畫經費及地方各界支持，他期待縣內已老舊的幾處鄉鎮市辦公廳舍也能盡速啟動重建。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣卓蘭鎮公所、卓蘭鎮鎮民代表會聯合行政大樓歷時3年在原地斥資2.3億元規畫興建，今天上午落成啟用，辦公廳舍新穎且空間寬敞。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣卓蘭鎮公所、卓蘭鎮鎮民代表會聯合行政大樓歷時3年在原地斥資2.3億元規畫興建，今天上午落成啟用，大樓還規畫有日照據點。記者胡蓬生／攝影
