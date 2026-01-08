快訊

桃市今年新闢50條桃小巴 刷市民卡即可免費搭

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市推出9人座「桃小巴」，取代乘客量較少的公車路線，交通局宣布今年預計將再新增48條新路線。圖／桃園市交通局提供
桃園市推出9人座「桃小巴」，取代乘客量較少的公車路線，交通局宣布今年預計將再新增48條新路線。圖／桃園市交通局提供

桃園市推出9人座「桃小巴」，取代乘客量較少的公車路線，除目前復興、桃園、觀音及新屋區路線外，交通局宣布今年預計將再新增50條新路線，將服務範圍擴及全市，提供更靈活、貼心的接駁服務。

交通局今表示，1月12日起，市府會先將5090A及5106（A）（B）公車路線轉型為桃小巴營運，其中，原5090路線往來桃園桃客總站至復興站路段，復興站至拉拉山路段則改由桃小巴營運5090A路線接續服務；另5106（A）（B）路線全線轉型為桃小巴，自大溪行駛至霞雲里。

交通局表示，轉型桃小巴後，5090A平假日每日往返2班次、5106（A）（B）路線由現行往返合計6班次增加為8班次，提升班次密度，縮短候車時間。市民刷市民卡即可享有免費乘車優惠。

交通局長張新福表示，目前桃小巴計畫正以大數據分析乘車狀況，將運量較少的公車路線轉型為桃小巴，以釋出駕駛人力投入於幹線公車增班，讓公共運輸系統運作更有效率。

張新福說，除上述2條路線外，今年上半年預計再推出25條桃小巴路線，包括2月大溪區及八德區10條、3月復興區及觀音區3條、5至6月新屋區、桃園區及八德區共轉型12條。

下半年預計新闢23條桃小巴路線，預計將擴大行政區至龜山、蘆竹、中壢、楊梅、平鎮、龍潭等各行政區，並配合龍潭轉運站、捷運綠線優先段等交通建設，接駁運量較低的捷運站周邊社區，打造更完善的公共運輸網絡。

公車路線 桃園 公共運輸 捷運

