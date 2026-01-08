苗北監理服務新據點啟用 竹南頭份民眾省時便利

快訊

中央社／ 苗栗縣8日電

為提升竹南、頭份地區服務便利性，交通部公路局新竹區監理所與苗栗縣府設立「苗北監理服務據點」，今天在竹南運動公園旁縣府苗北辦公室啟用，民眾可就近辦理簡易監理業務。

新竹區監理所苗栗監理站位於苗栗市，過去竹南、頭份等北區鄉鎮民眾，除了每2週1次在頭份市公所及頭份衛生所設置的監理巡迴站可辦理部分簡易業務外，多數業務仍須親自前往苗栗監理站，往返路程較遠；近年苗北地區人口急遽成長，民眾爭取設立「苗北監理服務據點」。

苗栗縣政府與新竹區監理所協商雙方合作，選定竹南運動公園旁的上德滙（竹南鎮公園二街15號）縣府苗北辦公室，設立「苗北地區監理服務駐點」，今天由苗栗縣長鍾東錦、新竹區監理所所長孫榮德會同立委陳超明、頭份市長羅雪珠及多名地方民代揭牌，正式上線服務。

苗栗監理站指出，「苗北監理服務據點」目前有2名人力及1名志工，固定於每週四上午9時至下午3時，提供高齡駕駛執照審驗及換照服務，並受理行駕照換補發、地址變更、交通違規繳款、機車報廢、汽燃費約定扣款與電子帳單申請等多項簡易監理業務。另考量近年國人到日本旅遊需求，也提供日本譯本駕照核發。

家住竹南鎮的80歲陳姓婦人今天騎車前往新據點辦理換照，她指出，過去要請人到苗栗監理站代辦相關業務，往後能夠就近辦理，省時又方便。

監理站提醒，75歲以上長者辦理駕照換發，須事先完成體檢及認知功能測驗，並於服務時間攜帶相關證件、照片及規費到場辦理；如已無駕駛需求或身體狀況不適合駕車，鼓勵主動繳回駕照。

