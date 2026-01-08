桃園國民黨前議員劉茂群宣布回鍋再戰八德區 議員女兒表態支持

年底桃園市議員選戰加溫，國民黨籍曾任7屆議員的劉茂群近日宣布「我回來了」表態回鍋選八德區市議員，她說希望能再次爭取服務八德鄉親的機會，劉的女兒、桃園區市議員張碩芳給予支持。不過，八德區藍營提名席次尚未定案，劉茂群強調若現任優先並提名2席，自己不會脫黨，「我會全力當抬轎者，輔選國民黨議員。」

桃園市議會目前也有母子檔組合，王仙蓮與蘇偉恩分別是山地與平地原住民選區市議員，家人變同事。若劉茂群與女兒張碩芳下屆若能雙雙當選，母女也將成為同事，寫下議會歷史，不過，劉茂群須先通過黨內提名，才有機會進一步競逐年底議員選舉。

劉茂群曾是桃園7連霸資深議員，地方服務深厚，2018年間被控送蘋果禮盒賄選，起訴後審理民事被判當選無效解職，刑事部分被認定無賄選犯意而無罪。劉茂群女兒張碩芬與張碩芳則參與本屆議員選舉分別選八德區與桃園區，最後妹妹張碩芳當選。

走過案件波折，劉茂群近年身兼女兒張碩芳服務處執行長，同時維持八德服務、活躍地方。劉近日在臉書發出「這一生，只為八德」的真情告白，強調近年雖無公職身分，但未離開過，因鄉親聲聲呼喚，她決定參選八德，將時間全部奉獻給八德鄉親。

劉茂群今天下午表示，自己最懂在地、最敢監督、最有經驗，近年仍有不少八德服務案件，曾遠赴花蓮處理選民服務，並身兼八德正福社區發展協會理事長，每天煮菜給長輩吃，「服務從沒斷過。」許多鄉親期待她能再次參選，她決定給自己一個機會。

不過，劉茂群也坦言，目前還不確定黨內提名機制，若有機會挑戰與民調，她願意一試，希望爭取提名機會；但若提名席次有限且以現任優先，她願意輔選擔任抬轎者。

議員張碩芳說，雖然姐姐張碩芬沒有選上八德議員，但母親仍不停地在地方服務，甚至在後站地區每周固定定點提供法律諮詢服務。母親對八德有著不捨的情感和強烈的使命感，唯一比較擔心的是母親的身體能否負荷選舉的高壓節奏，但她會全力支持。

「她就是依賴著民眾對她的支持跟使命感而活下來的人。」張碩芳強調，很多人來找母親時都說她的服務很好，加上母親現在身體健康，就讓她去嘗試看看，也相信選民眼睛是雪亮的。

本屆桃園市八德區議員5席，為國民黨籍2席朱珍瑤、楊朝偉；民進黨籍2席呂林小鳳、許家睿；無黨籍1席段樹文。目前下屆議員選舉，民進黨部分將提名3席，段樹文已表態將由妻子出戰，國民黨提名席次未定，民眾黨也將提名人選，選情充滿變數。