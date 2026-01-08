桃園大客家APP AI學習系統上線 24小時輕鬆學客語

桃園市長張善政今天中午到聯新國際醫院國際會議廳 ，參加「桃園大客家Taoyuan TAI Hakka-AI客語學習系統」成果發表會，除了用客語向在場來賓問好，張善政也說明客家局團隊經過兩年，研發「桃園大客家」APP，並結合人工智慧AI，具有會話、翻譯、闖關遊戲功能，可以更方便及有效學習客語。

張善政表示，他幾年前就想學客家話，找了幾個網站，有的功能不好，有的不錯但是網站多半有些卡卡的。現在是手機也是人工智慧AI的時代，一定要設計學客語的APP加AI才是首選，客家局投入兩年成功研發這套APP很實央，他也會用來學客語。

聯新國際醫療集團創辦人張煥禎、院長許詩典中午也出席發表會，張善政感謝聯新國際醫院鼓勵醫護人員要有一定程度的客語水準，並表示市府下一階段要開發學原住民族語的APP加AI，客家話的APP加AI打先鋒，成功了，下一階段就以這套學習客語的APP架構為基礎，開發學習原住民族語的APP加AI，屆時又是另一個里程碑。

「桃園大客家」APP由主播李文儀、徐展元代言，徐展元分享，AI聊天像隨時在線的語言教練，讓學習者在零壓力環境反覆練習，自然開口說客語；李文儀表示系統結合即時翻譯與闖關式學習設計，讓初學者循序漸進，在互動回饋建立信心，徹底消除學客語的距離感。

客家局表示，「桃園大客家Taoyuan TAI Hakka」系統的TAI，和客語「大」的發音一樣，象徵桃園客家與科技同行，以桃園為起點，結合智慧科技，推動客語傳承，開創更「大」的未來。系統以24小時想學成學為核心概念，設計初期就鎖定初學者與年輕族群的使用情境，整合AI聊天、即時翻譯、闖關測驗3大功能，並採Web App形式服務，使用者無須下載程式，只要過手機、平板或電腦即可隨時使用。

客家局說明，這套系統導入可愛的原創虛擬角色「阿哈及愛卡」，作為三大客語學習功能的引導夥伴。AI聊天支援客華雙語輸入，可換四縣、海陸二種客語腔調，同即時翻譯提供最即時的華轉客、客轉華的語言轉換服務。闖關測驗設計單詞、句子、對話3關，讓使用者從基礎開始學習發 與詞彙，再進階到句型應用，最後到對話理解，以循序漸進方式幫助使用者學習客語。