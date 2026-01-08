快訊

記得儲水！桃園中壢今晚「停水6小時」 時間、範圍快看

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
桃園市中壢區今天晚間11時到明天凌晨5時包括自立里、自信里、莊敬里等多地將停水6小時。記者周嘉茹／攝影
桃園市中壢區今天晚間11時到明天凌晨5時包括自立里、自信里、莊敬里等多地將停水6小時。記者周嘉茹／攝影

為配合台灣自來水公司辦理「永福莊敬分區管網封閉調查」，桃園市中壢區今天晚間11時到明天凌晨5時包括自立里、自信里、莊敬里等多地將停水6小時，提醒停水範圍區域內的住戶，請自行儲水備用。

台灣自來水公司第二區管理處指出，停水範圍包括桃園市中壢區自立里、自信里、莊敬里、富國街、富村街、強國路、榮安一街、永福路、環中東路、精忠街、自立三街、自立二街、自立五街、莊敬路、陸光五街，沿線路段含其巷弄，於今晚11時至明清晨5時部分地區無水或水壓降低。

台水提醒民眾，停水時間請慎防火源，並請關閉抽水機電源，以免損壞；建築物自來水進水口低於地面的用戶，在停水期間請將總表前制水閥栓關閉，以避免發生可能虹吸污染；作業完成後即恢復供水，管線末端及高地區域，可能會有較延遲復水現象。

