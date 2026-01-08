空拍看台灣／賽德克·巴萊拍攝地 苗栗南庄神仙谷宛若仙境

苗栗南庄神仙谷海拔約650公尺，是由鹿湖溪、鹿場溪、風美溪三溪匯流切割而成的峽谷地形，斷層岩床形成數十公尺的高度差。奔騰的流水從上層岩床傾瀉而下，因此有了壯闊的瀑布美景。

而神仙谷的特殊地形風景，也被選為電影「賽德克·巴萊」的拍攝地。順著入口處步道下至溪谷，沿途欣賞巨石錯落，溪水奔流，遊客可以近距離觀賞磅礡壯闊的瀑布景觀，下過雨後雲霧繚繞於瀑布間，宛若置身於仙境，因而得到「神仙谷」的美稱。神仙谷是泰雅族人的祖靈聖地，昔日稱為死亡谷，是鄰近鹿場部落埋葬先人的地方，曾經長年封閉，經過參山國家風景區管理處整修後，在山谷間設置了木棧道與刻有原住民圖騰的吊橋，如此美景才得以重現遊客眼前。 苗栗南庄神仙谷是泰雅族人的祖靈聖地，昔日稱為死亡谷，是鄰近鹿場部落埋葬先人的地方，曾經長年封閉，經過參山國家風景區管理處整修後，在山谷間設置了木棧道與刻有原住民圖騰的吊橋，如此美景才得以重現遊客眼前。記者葉信菉／攝影 苗栗南庄神仙谷的特殊地形風景，也被選為電影「賽德克·巴萊」的拍攝地。記者葉信菉／攝影 苗栗南庄神仙谷沿途都設有步道，從入口處大約走10分鐘就可以抵達神仙谷瀑布美景地。記者葉信菉／攝影 苗栗南庄神仙谷環境清幽，宛若置身於仙境，因而得到「神仙谷」的美稱。記者葉信菉／攝影 順著入口處步道下至溪谷，沿途欣賞巨石錯落。記者葉信菉／攝影