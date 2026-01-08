快訊

台灣電影院APP在比爛？他發現少有影城高於2顆星 這家上次更新在6年前

教堂內正舉行葬禮 鹽湖城摩門教會聚會所停車場爆槍擊2死6傷

父母雙亡成孤兒…小六童辦完喪事才哭「讓媽媽安心走」校長心疼

空拍看台灣／賽德克·巴萊拍攝地 苗栗南庄神仙谷宛若仙境

攝影中心／ 記者葉信菉／苗栗即時報導
苗栗南庄神仙谷海拔約650公尺，是由鹿湖溪、鹿場溪、風美溪三溪匯流切割而成的峽谷地形，斷層岩床形成數十公尺的高度差。奔騰的流水從上層岩床傾瀉而下，因此有了壯闊的瀑布美景。記者葉信菉／攝影
苗栗南庄神仙谷海拔約650公尺，是由鹿湖溪、鹿場溪、風美溪三溪匯流切割而成的峽谷地形，斷層岩床形成數十公尺的高度差。奔騰的流水從上層岩床傾瀉而下，因此有了壯闊的瀑布美景。記者葉信菉／攝影

苗栗南庄神仙谷海拔約650公尺，是由鹿湖溪、鹿場溪、風美溪三溪匯流切割而成的峽谷地形，斷層岩床形成數十公尺的高度差。奔騰的流水從上層岩床傾瀉而下，因此有了壯闊的瀑布美景。

而神仙谷的特殊地形風景，也被選為電影「賽德克·巴萊」的拍攝地。順著入口處步道下至溪谷，沿途欣賞巨石錯落，溪水奔流，遊客可以近距離觀賞磅礡壯闊的瀑布景觀，下過雨後雲霧繚繞於瀑布間，宛若置身於仙境，因而得到「神仙谷」的美稱。神仙谷是泰雅族人的祖靈聖地，昔日稱為死亡谷，是鄰近鹿場部落埋葬先人的地方，曾經長年封閉，經過參山國家風景區管理處整修後，在山谷間設置了木棧道與刻有原住民圖騰的吊橋，如此美景才得以重現遊客眼前。

苗栗南庄神仙谷是泰雅族人的祖靈聖地，昔日稱為死亡谷，是鄰近鹿場部落埋葬先人的地方，曾經長年封閉，經過參山國家風景區管理處整修後，在山谷間設置了木棧道與刻有原住民圖騰的吊橋，如此美景才得以重現遊客眼前。記者葉信菉／攝影
苗栗南庄神仙谷是泰雅族人的祖靈聖地，昔日稱為死亡谷，是鄰近鹿場部落埋葬先人的地方，曾經長年封閉，經過參山國家風景區管理處整修後，在山谷間設置了木棧道與刻有原住民圖騰的吊橋，如此美景才得以重現遊客眼前。記者葉信菉／攝影
苗栗南庄神仙谷的特殊地形風景，也被選為電影「賽德克·巴萊」的拍攝地。記者葉信菉／攝影
苗栗南庄神仙谷的特殊地形風景，也被選為電影「賽德克·巴萊」的拍攝地。記者葉信菉／攝影
苗栗南庄神仙谷沿途都設有步道，從入口處大約走10分鐘就可以抵達神仙谷瀑布美景地。記者葉信菉／攝影
苗栗南庄神仙谷沿途都設有步道，從入口處大約走10分鐘就可以抵達神仙谷瀑布美景地。記者葉信菉／攝影
苗栗南庄神仙谷環境清幽，宛若置身於仙境，因而得到「神仙谷」的美稱。記者葉信菉／攝影
苗栗南庄神仙谷環境清幽，宛若置身於仙境，因而得到「神仙谷」的美稱。記者葉信菉／攝影
順著入口處步道下至溪谷，沿途欣賞巨石錯落。記者葉信菉／攝影
順著入口處步道下至溪谷，沿途欣賞巨石錯落。記者葉信菉／攝影

泰雅族 吊橋 死亡

延伸閱讀

【重磅快評】台東取代苗栗變天龍國 分級表「喬」味十足

苗栗驚傳虎頭蜂攻擊！家族4人遭螫送醫 男被螫20多處意識模糊

影／苗栗獨居長者人數資料落差高達15倍 長者單一生活戶訪視將展開

蘇梅島瀑布懸崖邊打卡！法國遊客自拍墮崖慘死 女友抓樹枝逃過一劫

相關新聞

新竹市立棒球場改善進度曝光 懲處名單函送中央

新竹市長高虹安昨視察棒球場改善工程。目前已完成停車場外牆局部防水、樹脂砂漿噴塗、噴灌系統重新配管等；外野土方已篩分紀錄、...

新竹市立棒球場改善工程續推進 吳旭豐：不為完工而完工

新竹市立棒球場改善工程持續推進，棒球場改善工程自去年9月30日開工，改善工程工期為266日，棒球場改善小組召集人、新竹市...

桃園大潭電廠大量冒煙和嚇人音量 新機組試俥？地方不知情

桃園市大潭電廠日前中午、下午出大量白煙夾雜高音量，議員吳進昌接到民眾反映，要求環保局追查，後來雖然了解是台電大潭電廠9號...

記得儲水！桃園中壢今晚「停水6小時」 時間、範圍快看

為配合台灣自來水公司辦理「永福莊敬分區管網封閉調查」，桃園市中壢區今天晚間11時到明天凌晨5時包括自立里、自信里、莊敬里...

空拍看台灣／賽德克·巴萊拍攝地 苗栗南庄神仙谷宛若仙境

苗栗南庄神仙谷海拔約650公尺，是由鹿湖溪、鹿場溪、風美溪三溪匯流切割而成的峽谷地形，斷層岩床形成數十公尺的高度差。奔騰...

竹市東區關新路延伸銜接竹縣公道路工程 縣市府與竹科取得共識

新竹市東區關新路延伸銜接新竹縣公道路工程，在本月6日召開的「園縣市高峰會」第12次會議中取得重大突破，新竹市政府、新竹縣...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。