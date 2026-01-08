新竹市立棒球場改善工程續推進 吳旭豐：不為完工而完工

快訊

聯合報／ 記者黃羿馨王駿杰郭政芬／新竹即時報導
新竹市長高虹安昨天至現場視察工程進度，實地了解各項改善作業情形。圖／市府提供
新竹市長高虹安昨天至現場視察工程進度，實地了解各項改善作業情形。圖／市府提供

新竹市立棒球場改善工程持續推進，棒球場改善工程自去年9月30日開工，改善工程工期為266日，棒球場改善小組召集人、新竹市議員吳旭豐指出，施工品質必須嚴格把關，避免重蹈覆轍「為完工而完工」，尤其是人工草皮與排水工程。地下停車場因周邊民眾需求高，若工程安全允許，應盡早開放使用。

新竹市長高虹安昨天至現場視察工程進度，實地了解各項改善作業情形。吳旭豐表示，目前市府已於去年9月完成棒球場改善工程的發包，期間，改善小組於去年11月及12月中召開會議，12月中臨時會由新竹市府向市議會報告球場改善進度。

吳旭豐強調，施工品質必須嚴格把關，避免重蹈覆轍「為完工而完工」，尤其是人工草皮與排水工程。此外，目前發現球場內發現多處大型廢棄物，市府要進行移除與篩分，若後續延伸金額，市府應追究先前營造廠商的責任。

對於龍來棒球隊的營運，吳旭豐表示，改善小組持續督促市府和龍來洽談，無論是合作或解約，希望能整合完成。同時龍來因這幾年球場未完工所造成的損失，市府也要一併向營造廠商求償。

吳旭豐也指出，地下停車場因周邊民眾需求高，若工程安全允許，應盡早開放使用。他強調，工程完工後，希望讓三級球隊等試用，不要急著為了讓民眾看到職棒，而忽視職棒球員的權益，必須保證竹市棒球場在安全且合格的條件下，才開放給正式球團使用。他表示，改善小組將每月追蹤工程進度，確保棒球場改善工程能如期完成，並達到預期品質。

工務處表示，此次改善工程工期為266日，工程內容涵蓋球場基底重建、外野及地下停車場局部結構補強、排水系統全面改善，以及人工草皮鋪設等重點項目。市府將持續以嚴格標準把關每一道施工程序，所有材料、工法與檢驗結果皆須符合相關法規與技術規範，絕不容許再發生違法回填或工程瑕疵情形，確保球場長期使用安全與品質。

棒球場改善小組召集人、新竹市議員吳旭豐指出，施工品質必須嚴格把關，避免重蹈覆轍「為完工而完工」。記者郭政芬／攝影
棒球場改善小組召集人、新竹市議員吳旭豐指出，施工品質必須嚴格把關,避免重蹈覆轍「為完工而完工」。記者郭政芬／攝影
市府表示，絕不容許再發生違法回填或工程瑕疵情形，確保球場長期使用安全與品質。圖／市府提供
市府表示，絕不容許再發生違法回填或工程瑕疵情形，確保球場長期使用安全與品質。圖／市府提供
工務處表示，此次改善工程工期為266日，工程內容涵蓋球場基底重建、外野及地下停車場局部結構補強、排水系統全面改善，以及人工草皮鋪設等重點項目。圖／市府提供
工務處表示，此次改善工程工期為266日，工程內容涵蓋球場基底重建、外野及地下停車場局部結構補強、排水系統全面改善，以及人工草皮鋪設等重點項目。圖／市府提供

新竹市立棒球場 停車場

