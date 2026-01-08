新竹市立棒球場改善工程續推進 吳旭豐：不為完工而完工

新竹市立棒球場改善工程持續推進，棒球場改善工程自去年9月30日開工，改善工程工期為266日，棒球場改善小組召集人、新竹市議員吳旭豐指出，施工品質必須嚴格把關，避免重蹈覆轍「為完工而完工」，尤其是人工草皮與排水工程。地下停車場因周邊民眾需求高，若工程安全允許，應盡早開放使用。

新竹市長高虹安昨天至現場視察工程進度，實地了解各項改善作業情形。吳旭豐表示，目前市府已於去年9月完成棒球場改善工程的發包，期間，改善小組於去年11月及12月中召開會議，12月中臨時會由新竹市府向市議會報告球場改善進度。

吳旭豐強調，施工品質必須嚴格把關，避免重蹈覆轍「為完工而完工」，尤其是人工草皮與排水工程。此外，目前發現球場內發現多處大型廢棄物，市府要進行移除與篩分，若後續延伸金額，市府應追究先前營造廠商的責任。

對於龍來棒球隊的營運，吳旭豐表示，改善小組持續督促市府和龍來洽談，無論是合作或解約，希望能整合完成。同時龍來因這幾年球場未完工所造成的損失，市府也要一併向營造廠商求償。

吳旭豐也指出，地下停車場因周邊民眾需求高，若工程安全允許，應盡早開放使用。他強調，工程完工後，希望讓三級球隊等試用，不要急著為了讓民眾看到職棒，而忽視職棒球員的權益，必須保證竹市棒球場在安全且合格的條件下，才開放給正式球團使用。他表示，改善小組將每月追蹤工程進度，確保棒球場改善工程能如期完成，並達到預期品質。