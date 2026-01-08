竹市東區關新路延伸銜接竹縣公道路工程 縣市府與竹科取得共識

新竹市東區關新路延伸銜接新竹縣公道路工程，在本月6日召開的「園縣市高峰會」第12次會議中取得重大突破，新竹市政府、新竹縣政府及新竹科學園區管理局三方，已就用地取得方式及工程經費分擔達成共識，後續將由竹縣府接續辦理規畫設計與工程施作，為關埔地區及大新竹交通路網補齊關鍵缺口。

市長高虹安說，2023年3月視察關新路延伸段工程時，發現道路僅施作到縣市交界「柯子湖溪左岸」，未能銜接新竹縣公道路，形成路網斷點。市府隨即啟動跨縣市協作機制，主動與竹縣府及竹科管理局展開協調，歷經近3年持續溝通與整合，終於在此次園縣市高峰會凝聚共識。

高虹安指出，為紓解關埔地區及科學園區周邊長期交通壅塞問題，她上任後即成立交通改善小組，並推動光埔二期自辦市地重劃區內道路工程提前通車，採取「分段開放、逐步成網」策略。2023年迄今關埔地區已陸續開通5條道路，總長度1246公尺，有效分散車流、提升整體通行效率。

市府自2023年初即與光埔二期重劃會密切協調施工期程，依工程進度分階段提前開放道路，包括2024年2月提前2年開通慈濟路及關新路延伸段，同年12月完成慈祥路延伸至埔頂路段通車，成功終結長達16年的交通斷點；今年7月完成慈濟路北段銜接慈雲路通車，有效分流慈雲路與公道五路口車潮，同年12月再完成慈祥路延伸銜接公道五路，進一步增加關埔地區通行選擇，未來關新路延伸銜接新竹縣公道路後，預期將使大新竹整體路網運作效能明顯提升。

地政處長何憲棋說，市府為推動關新路延伸銜接公道路，早於2023年6月即提案至「縣市溝通整合平台」，請竹縣府接續開闢，並於同年7月向內政部國土管理署提出書面建議，協助推動柯子湖溪以東新竹縣轄區內部分農業區，透過都市計畫變更作為道路用地，補齊關新路銜接公道路的關鍵缺口。其後，市府於2024年3月再提案至「園縣市高峰會」，與竹縣府及科學園區管理局共同研商開闢事宜，並於同年4月持續討論路型設計及經費補助方向。

何憲棋指出，在土地變更使用部分，竹縣府已於2024年11月正式向內政部提送都市計畫變更案，並於今年6月獲都市計畫委員會專案小組原則同意；經費部分，市府已於今年11月邀集竹縣府及竹科管理局研商用地取得及工程經費分擔方式，並在此次園縣市高峰會獲得三方共識。

目前關新路銜接公道路新闢工程已由竹縣府辦理規畫設計，預計今年完成都市計畫變更程序，並於2027年辦理用地取得及工程發包。全線完成後，將有效串連竹北、竹東往返關埔地區及科學園區交通動線，完善關埔地區對外路網，強化大新竹生活圈整體交通機能，展現園縣市分工合作、接力推動交通建設的具體成效。