甫獲5千萬修復！竹縣西河堂局部遭震毀 縣府防護避劣化

新竹縣歷史建築新埔西河堂（林浩流公廳）剛獲文化部核定5千萬修復經費，近日卻傳出建築正身東側局部屋頂因地震受損，屋瓦與構件滑落。因春節族人返鄉祭祖在即，為確保安全並避免建築劣化，縣府文化局會同管理人現勘後，緊急施作防護措施。

新竹縣文化局指出，新埔西河堂（林浩流公廳）現存之「一堂二橫」，仍保留精美木雕、泥塑、彩繪、剪黏等裝飾，彩繪多為廣東大埔名匠邱鎮邦主筆，建築內部分牆上由六大房後人林代保落墨書法勸世，在建築工藝上極具歷史價值及稀少性。

不料去年12月27日深夜發生大地震，管理人隔日巡視時，發現正身東側局部屋瓦與橫梁構件受損掉落，現場隨即拉設警戒線提醒人員勿靠近。由於修復計畫已獲核定，且春節期間祭祖活動頻繁，文化局會勘後，決定由所有權人先行必要防護工程，包括防止構造物持續掉落，以確保人員安全並降低建築損害風險。

新竹縣文化局表示，新埔西河堂（林浩流公廳）修復計畫總經費5千萬，中央補助款70%，縣配合款25%，管理人配合款5%，工期540天，預計今年10月開工、2028年5月完工，將針對西河堂建築全面性修復工程。