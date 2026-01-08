好吃又好逛！網友大推全台最強老街 竹縣推套票暢遊北埔美食文化

台灣人假日愛逛老街，近日有網友在Threads分享北埔老街美食照，直呼是心中第一名老街，引發熱議。新竹縣政府表示，近期推出台灣好行「獅山線」主題套票，結合大眾運輸與旅遊行程，民眾免開車即可輕鬆前往北埔老街及周邊客庄景點，跟著話題實地品嘗道地美食。

近日有網友在社群平台Threads分享北埔老街多張美食照片，從手工麻糬、菜包、客家擂茶到各式小吃，引發網友熱烈討論，不少人直言北埔老街是「目前逛過最好吃的老街」。

新竹縣長楊文科表示，北埔老街匯聚豐富客家飲食文化，周邊保有完整歷史街區與人文景觀，近期多家客家美食入選必比登及米其林推薦，包括春嬌粄條、鄒記菜包，以及老頭擺客家菜、客家本色、泥磚屋等，展現北埔深厚的客家飲食底蘊。旅客走訪老街之餘，亦可順道參觀金廣福公館、姜阿新洋樓等歷史建築，讓行程兼具美食與文化體驗。

傳播行銷處長蔡宜綾表示，台灣好行「獅山線」串聯竹北、竹東、北埔、峨眉等旅遊節點，透過套票整合交通與旅遊體驗，讓旅客一票即可完成吃、玩、行、購行程。目前於 ibon 推出4款主題套票，依不同需求規畫美食、手作、伴手禮與體驗行程。

台灣好行獅山線主題套票皆包含獅山線一日搭乘券，可輕鬆往返北埔老街、綠世界生態農場等熱門景點，打造兼具便利性與深度的旅遊模式。