桃園大潭電廠大量冒煙和嚇人音量 新機組試俥？地方不知情

桃園市大潭電廠日前中午、下午出大量白煙夾雜高音量，議員吳進昌接到民眾反映，要求環保局追查，後來雖然了解是台電大潭電廠9號機組試運轉，白煙是大量的蒸氣，會有聲音就像開水蒸發後的聲響。不過電廠平時也沒有這麼大的聲響，稽查人員已經要求台電會來再做類似的試俥運轉，應該先向附近住家溝通可能出現的情形，避免造成恐慌。

吳進昌在臉書PO大潭電廠冒「煙」影片，一開始強調先不說排煙符不符合規定，這聲音恐怕又讓很多住附近的人要收驚了。稍後說明，PO文的用意是要台電知所防範改善，鍋爐不正常壓力過大才會啟動洩壓閥，發出巨大聲響造成附近民眾恐慌。

他說，擔心的事如果不巧洩壓閥故障， 那就會引發鍋爐爆炸的工安意外事件， 加上第一時間和事前，台電電廠並未啟動預告機制，讓附近民眾明白巨大聲響是在洩壓，好有心理準備，因為現在大潭電廠平時運轉也沒有這麼大的聲響和白煙，這是台電需要改善的部分。

環保局表示，大潭電廠9號機組6日試俥，當日並無接獲空氣汙染或噪音相關通報陳情，環保局和大潭電廠連線的空汙監測系統，也沒有發出超標的警鈴聲，7日獲悉後派員到場稽查與了解前一天的狀況，經查為該廠機啟動機組時，產生水蒸氣進而造成白色煙霧現象。後續仍將針對大潭電廠持續加強空氣、噪音與各項環境汙染的監督與稽查，並要求各大工廠建立主動通報機制，避免造成民眾不必要恐慌。

大潭電廠昨天下午也派員到吳進昌服務處說明，解釋並無汙染，也沒有安全疑慮。吳要求電廠與地方建立溝通機制，類似的事情，事前可以先通知地方以避免造成恐慌；觀音區嫌惡設施造成的汙染已經夠多了，不希望因為大潭電廠9號機組投入後變得更嚴重，即使試車沒有汙染，排煙和聲音這麼大也應該事先說一聲。不是讓大家活在恐懼中。

不少人在吳進昌臉書留言，表示那個是鍋爐的蒸氣壓力太高，由管路安全閥跳開排出的自然現象，如果沒有排出那鍋爐就會爆炸後果不可想像；民眾還指出桃園市其他地區有一些汙染問題很久了，市政府一直都沒好好處理，受害的是許多市民，市府應該面對，徹底解決這些汙染問題。