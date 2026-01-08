斥資逾300萬元 苑裡濱海藝文中心廁所整修完工重新啟用

快訊

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
苑裡濱海藝文中心的廁所整建工程近日完工，重新啟用，提供民眾更便利、舒適的公共空間。圖／苑裡鎮公所提供
苑裡濱海藝文中心的廁所整建工程近日完工，重新啟用，提供民眾更便利、舒適的公共空間。圖／苑裡鎮公所提供

苗栗縣苑裡鎮公所為改善公共空間品質、服務鎮民及往來旅客，向環境部爭取經費補助，共斥資321萬元辦理濱海藝文中心的廁所整建工程近日完工，重新啟用；公所表示，未來將持續盤點並改善公共設施品質，打造更優質的藝文與生活環境。

苑裡濱海藝文中心興建於民國84年，原為濱海遊憩中心，97年由苑裡鎮公所活化轉型，成為苗栗縣唯一靠海的藝文中心，每年辦理多檔藝文展覽與活動，結合海岸景觀與藝術文化，已成為展現苑裡藝文風氣的重要據點，深受鎮民與遊客喜愛。

公所指出，該場館啟用至今近30年，期間公共廁所設備老化、管線耗損，僅能局部修繕，影響整體使用品質。為改善長期問題並提供更友善的公共環境，經向中央爭取經費，於去年獲環境部環境管理署補助270萬元，公所自籌51萬元，總經費321萬元，將濱海藝文中心1至3樓廁所全面整修。

此次整建依據現代需求與法規，將濱海藝文中心公廁全面升級，工程內容涵蓋空間動線調整、設備更新、無障礙設施與整體環境改善。其中，1樓設置性別友善廁所，並採用加高隔間隔板，降低視線穿透與安全疑慮；女廁洗手台置物平台加長，讓使用者放置物品及整理儀容更有餘裕；廁間配置兼顧坐式與蹲式數量平衡，友善不同年齡層與使用習慣。

另因應親子族群親海活動需求，新增親子廁所，設置小朋友專用小馬桶與洗手台；同時各廁間加裝扶手與輔助設施，提升高齡者及行動不便者如廁安全。

鎮長劉育育表示，濱海藝文中心是苑裡推廣海洋教育與藝文活動的重要公共場域，公共空間環境升級後，將有助提升民眾使用意願與整體場館服務品質，為海洋教育及藝文活動注入更多能量。

苑裡濱海藝文中心1至3樓的廁所整修完工後，重新啟用。圖／苑裡鎮公所提供
苑裡濱海藝文中心1至3樓的廁所整修完工後，重新啟用。圖／苑裡鎮公所提供

