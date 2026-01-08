新竹市立棒球場改善進度曝光 懲處名單函送中央

新竹市長高虹安昨視察棒球場改善工程。目前已完成停車場外牆局部防水、樹脂砂漿噴塗、噴灌系統重新配管等；外野土方已篩分紀錄、停車場頂版結構補強、球場周邊既有水溝高度調整及洩水坡度重作等，另內野看台區、外野打擊視覺牆鋼構、消防箱及防火門均除鏽噴漆及場內清潔。

高虹安指出，面對前期遺留下來的多項重大問題，包括結構安全不足、土壤級配未符規範，以及土層下回填非法營建廢棄物等情形，市府依法究責。目前改善工程已動工，人員懲處名單亦已依程序持續函送中央，相關工程損失也將依法向原統包商求償，務必還市民與球迷一個公道。

工務處指出，市府去年4月完成球場上方超載覆土清除與外運作業時，即於原作為球員比賽使用的覆土層中，發現多處混雜磚塊、石塊等異物，球場基底品質早已偏離原設計與使用安全要求。此次改善工程進一步針對外野區回填級配土及靠近地下停車場外牆區域全面開挖與篩分，結果確認回填層中混雜大量混凝土塊、紅磚塊、鋼筋等營建廢棄物，明顯不符原工程契約施工規範。

工務處說明，依契約規定，回填材料應為乾淨級配土，外野區開挖卻發現大量石塊與混凝土塊。靠近地下停車場外牆區域，原拆除構造物若作為回填材料，須破碎並控制粒徑於10公分以下，實際卻發現長寬達70至100公分以上的大型混凝土與磚瓦塊直接回填，恐造成土層孔隙過大，影響受力均勻性，增加草皮沉陷、排水不良與場地耐久性不足等風險。

工務處強調，先前記者會公開的影像已顯示原統包商曾於不應挖掘的原土層開挖並回填營建廢棄物，此次開挖結果與影像紀錄相互印證。改善工程工期為266日曆天，涵蓋球場基底重建、外野及地下停車場局部補強、排水系統改善與人工草皮鋪設，市府將嚴格把關施工品質，確保球場長期安全。