桃園航空城防洪標準提升「100年不溢堤」 今年啟動徵收

為配合國家重大建設桃園航空城計畫及機場第三跑道開發，桃園市水務局推動「埔心溪治理工程」及「海方厝治理工程」，積極建構完善的區域防洪體系，今年度將啟動工程用地徵收程序，規畫辦理2次公聽會及協議價購會，預計明年6月底前完成用地取得。

水務局指出，埔心溪治理工程將防洪標準由25年大幅提升至「100年不溢堤」最高規格，透過河道浚深、新設護岸與護岸加高等治理方案，確保航空城範圍及下游地區整體排洪需求。

海方厝排水治理工程則針對航空城下游地勢低窪地區新設防洪閘門、護岸與護岸加高等治理方案，解決外水倒灌與積淹水問題。