快訊

大陸祭出施壓手段 賴清德：對被中國進行跨境鎮壓的人民感到驕傲

名人優先？星宇商務艙旅客遇Lulu、陳漢典如廁遭阻 空服員親解規則

陳其邁也宣布了！115學年度公立國中小營養午餐免費 18萬學生受惠

聽新聞
0:00 / 0:00

桃園航空城防洪標準提升「100年不溢堤」 今年啟動徵收

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
為配合桃園航空城計畫及機場第三跑道開發，桃園市水務局推動「埔心溪治理工程」及「海方厝治理工程」，建構完善區域防洪體系。圖／桃園市水務局提供
為配合桃園航空城計畫及機場第三跑道開發，桃園市水務局推動「埔心溪治理工程」及「海方厝治理工程」，建構完善區域防洪體系。圖／桃園市水務局提供

為配合國家重大建設桃園航空城計畫及機場第三跑道開發，桃園市水務局推動「埔心溪治理工程」及「海方厝治理工程」，積極建構完善的區域防洪體系，今年度將啟動工程用地徵收程序，規畫辦理2次公聽會及協議價購會，預計明年6月底前完成用地取得。

水務局指出，埔心溪治理工程將防洪標準由25年大幅提升至「100年不溢堤」最高規格，透過河道浚深、新設護岸與護岸加高等治理方案，確保航空城範圍及下游地區整體排洪需求。

海方厝排水治理工程則針對航空城下游地勢低窪地區新設防洪閘門、護岸與護岸加高等治理方案，解決外水倒灌與積淹水問題。

為了治理工程推動，水務局於今年度啟動工程用地徵收程序，預計分別辦理2次公聽會及協議價購會，致力於與地主充分溝通，確保徵收補償程序的公正性與權益保障，並預計於明年6月底前完成用地取得，以加速推動防洪建設，提升保護標準，不僅要確保國家門戶的安全，更致力於保障周邊居民的生命財產，打造韌性城市。

為配合桃園航空城計畫及機場第三跑道開發，桃園市水務局推動「埔心溪治理工程」及「海方厝治理工程」，建構完善區域防洪體系。圖／桃園市水務局提供
為配合桃園航空城計畫及機場第三跑道開發，桃園市水務局推動「埔心溪治理工程」及「海方厝治理工程」，建構完善區域防洪體系。圖／桃園市水務局提供

護岸 航空城 桃園

延伸閱讀

備戰汛期 新北84座抽水站大保養 逾1.5萬項設備檢測

自然邊坡走入歷史 嘉義市北排水上游護岸升級

高雄市府突發布人事異動 水利局長蔡長展升調中央單位

強化防洪韌性 台南柳營八老爺滯洪池擴建投入1.9億今動工

相關新聞

新竹市立棒球場改善進度曝光 懲處名單函送中央

新竹市長高虹安昨視察棒球場改善工程。目前已完成停車場外牆局部防水、樹脂砂漿噴塗、噴灌系統重新配管等；外野土方已篩分紀錄、...

桃園大潭電廠大量冒煙和嚇人音量 新機組試俥？地方不知情

桃園市大潭電廠日前中午、下午出大量白煙夾雜高音量，議員吳進昌接到民眾反映，要求環保局追查，後來雖然了解是台電大潭電廠9號...

甫獲5千萬修復！竹縣西河堂局部遭震毀 縣府防護避劣化

新竹縣歷史建築新埔西河堂（林浩流公廳）剛獲文化部核定5千萬修復經費，近日卻傳出建築正身東側局部屋頂因地震受損，屋瓦與構件...

好吃又好逛！網友大推全台最強老街 竹縣推套票暢遊北埔美食文化

台灣人假日愛逛老街，近日有網友在Threads分享北埔老街美食照，直呼是心中第一名老街，引發熱議。新竹縣政府表示，近期推...

斥資逾300萬元 苑裡濱海藝文中心廁所整修完工重新啟用

苗栗縣苑裡鎮公所為改善公共空間品質、服務鎮民及往來旅客，向環境部爭取經費補助，共斥資321萬元辦理濱海藝文中心的廁所整建...

桃園航空城防洪標準提升「100年不溢堤」 今年啟動徵收

為配合國家重大建設桃園航空城計畫及機場第三跑道開發，桃園市水務局推動「埔心溪治理工程」及「海方厝治理工程」，積極建構完善...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。