桃園航空城防洪標準提升「100年不溢堤」 今年啟動徵收
為配合國家重大建設桃園航空城計畫及機場第三跑道開發，桃園市水務局推動「埔心溪治理工程」及「海方厝治理工程」，積極建構完善的區域防洪體系，今年度將啟動工程用地徵收程序，規畫辦理2次公聽會及協議價購會，預計明年6月底前完成用地取得。
水務局指出，埔心溪治理工程將防洪標準由25年大幅提升至「100年不溢堤」最高規格，透過河道浚深、新設護岸與護岸加高等治理方案，確保航空城範圍及下游地區整體排洪需求。
海方厝排水治理工程則針對航空城下游地勢低窪地區新設防洪閘門、護岸與護岸加高等治理方案，解決外水倒灌與積淹水問題。
為了治理工程推動，水務局於今年度啟動工程用地徵收程序，預計分別辦理2次公聽會及協議價購會，致力於與地主充分溝通，確保徵收補償程序的公正性與權益保障，並預計於明年6月底前完成用地取得，以加速推動防洪建設，提升保護標準，不僅要確保國家門戶的安全，更致力於保障周邊居民的生命財產，打造韌性城市。
