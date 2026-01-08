文化部核定竹縣文資保存5案補助破億 甘屋渤海堂、西河堂列重點修復
文化部文化資產局核定新竹縣今年「文化資產保存修復及管理維護計畫」5案共1億830萬補助經費，核定計畫涵蓋竹東甘屋渤海堂、新埔西河堂兩大重點修復工程，以及文資防護專業中心與北埔姜阿新洋樓、新埔劉家祠的管理維護案，展現新竹縣落實文化資產永續發展的決心，期盼客家建築瑰寶再現風華。
新竹縣長楊文科表示，感謝文化部文化資產局的支持，其中竹東甘屋渤海堂、新埔西河堂是新竹縣兩大指標修復工程，獲總經費補助1億200萬元。文資防護專業中心也獲核定補助，讓維護工作團隊注入強心針，讓新竹縣珍貴客家建築再次展現工藝之美。
縣府文化局長朱淑敏表示，竹東甘屋渤海堂這次獲核定總經費5200萬元，工程預計今年10月前發包，2028年5月完工，修復重點包含建築主體結構、彩繪加固及機電消防系統等工程。甘屋渤海堂建於1916年，堂屋為兩層樓，以漢洋混合風格及西式弧形拱廊著稱，更是客家名匠大木與彩繪工藝的集大成之作。
新埔西河堂則獲核定總經費5000萬元，預計今年10月開工，將針對屋面、木構件、景觀排水及文物檢修等進行全面修復。西河堂建築中保留精美木雕、泥塑、彩繪、剪黏等裝飾，具歷史價值及稀少性；因曾獲官方特許販售鴉片，又稱「煙香公廳」。期待它們再次展現臺灣歷史文化融合的多元面向。
北埔姜阿新洋樓獲核定150萬元，這座曾作為熱門劇集「茶金」原型場景的文化基地，將進行屋頂巡檢、外牆維修及消防安全作業，以延續其獨特的中西融合美感。新埔劉家祠則獲核定130萬元，針對擁有「燕尾多」美譽的劉家祠，將執行正廳漏水維修、電線更新及蟲蟻防治，降低古蹟受災風險。
除硬體修復，這次文資防護專業服務中心也獲核定350萬元，中心從2012年成立，委託專業團隊輔導轄內文資管理人，執行日常管維、防災演練及緊急通報作業，並經營Line諮詢服務。文化局指出，今年度文資局也透過「新竹縣古蹟歷史建築紀念建築及聚落建築群管理維護補助計畫」，再挹注60萬元，讓管維補助金由300萬元提升至360萬元。
