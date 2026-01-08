聽新聞
桃捷棕線經費過關 市府拚最短時間動工

聯合報／ 記者陳俊智／桃園報導
桃園捷運棕線工程經費昨通過行政院公共工程委員會審議，市府表示將以最短時間辦理招標作業及動工。圖／桃園捷運工程局提供
桃園市政府近日因捷運棕線先期工程流標，遭質疑「跳票」、「空轉」等，市府解釋，主要工程經費456.49億元卡在行政院公共工程委員會審議。桃市捷運工程局昨表示，工程會已通過審議，經費全面到位，市府將加速工程發包，目標最短時間動工，動工後8年內完工。

桃園捷運棕線全長約11.38公里，共設置2座高架、5座地下車站，起訖點分別在桃園市桃園區中正路與新北市新莊區中正路，可轉乘台鐵桃園站及桃捷綠線，及北捷中和新蘆線、土城樹林線。

捷工局指出，棕線有5大亮點，從桃園火車站到新北捷運迴龍站約只需18分鐘，其次是串聯新北捷運中和新蘆線、土城樹林線、桃捷綠線和台鐵桃園車站，形成北北桃轉乘網絡。而棕線沿線7座車站將為城市注入新的發展動能。

此外，桃園龜山與迴龍地形落差大，捷運提供學生更便利、更安全的大眾運輸選擇。且棕線不只解決現在的交通需求，更預留與規畫中的橘線、銀線銜接轉乘規畫，是桃園都會區「三心六線」發展的重要基石。

桃市府指出，棕線基本設計已經通過行政院公共工程委員會經費審議，代表總經費456.49億元到位，正式從規畫階段，邁入工程招標與實質推動的新里程碑。

捷運工程局長劉慶豐說，棕線是串聯北北桃軌道生活圈的重要最後一哩路，捷運局已預先辦理公開閱覽、完成招標文件準備，可縮短招標期程，目標最短時間內動工。

