隨袋徵收滿月 桃園非家戶垃圾量減26%

桃園市政府去年12月起試辦「非家戶垃圾」隨袋徵收政策，今年元旦起正式實施。市長張善政昨在市政會議表示，統計顯示機關、學校與市場的垃圾量每天減少超過33公噸，減量幅度接近26%，同時資源回收量提升25%有初步成效，但過年即將到來，提醒政策推行不能鬆懈。

雙北實施垃圾費隨袋徵收多年，桃市府考量有助於垃圾分類、減量也跟進，去年12月起在學校、市場及政府機關先試辦，今年元旦起上路。

張善政表示，非家戶垃圾隨袋徵收政策短短1個月內，機關、學校與市場的垃圾量每天減少超過33公噸，對比過去相當於減少四分之一的垃圾量。市府也依據學校反饋，訂出清楚的指引、依據學校需求補齊垃圾袋尺寸與數量，並簡化相關作業流程，讓政策美意發揮最大效果。

市府也統計垃圾減量的同時，資源回收量也增加25%，顯示機關學校市場在這一個月期間的配合度不錯，環保局在過程中面對壓力和外界擔憂，都能妥善溝通，值得肯定。

「過年期間垃圾量一定會暴增，這才是真正最大的考驗。」張善政說，雖然第1個月執行順利，但在之後過年期間不能放鬆，他相信市民會繼續支持對環境有幫助的政策，如果能在春節這一關站穩腳步，後續就能看出垃圾隨袋徵收政策的長期效果。