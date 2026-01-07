快訊

美國動手扣押！俄軍艦護航委國相關油輪 疑美直升機盤旋影像曝光

台指期夜盤持續高檔震盪 賣壓湧現盤中由紅翻黑

強烈大陸冷氣團報到…明最凍探10度 下周迎另波冷空氣「氣溫再下降」

新財劃法財力升等卻減補助？竹市估計畫性補助影響近24億

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新版財劃法今年上路，地方財源大幅提升，新竹市從原本的第三級連跳兩級，成為與台北市同等級的第一級，且自今年起適用。圖／報系資料照
新版財劃法今年上路，地方財源大幅提升，新竹市從原本的第三級連跳兩級，成為與台北市同等級的第一級，且自今年起適用。圖／報系資料照

新版財劃法今年上路，地方財源大幅提升，新竹市從原本的第三級連跳兩級，成為與台北市同等級的第一級，且自今年起適用。竹市府主計處表示，雖統籌分配稅款增加，但無疑是透過實質扣減中央補助比率來抵銷竹市獲配統籌分配稅款，已知影響為已納編之計畫性補助收入約23.93億。

因應新版財劃法修正，新版「各直轄市及縣市政府財力級次表」近日出爐，今年度適用的新版財力分級，台東縣、新竹縣、新竹市與首都台北市並列第一級，花蓮縣也從第五級躍升至第三級，而台中市、高雄市都下滑一級，台南市則從第三級降到第五級。

新竹市政府主計處表示，此次行政院新修訂「各直轄市及縣市政府財力級次表」中，新竹市的財力級次由原本的三級升為一級，主要原因在於計算各縣市自有財源比率時，於歲入項目納入「財政收支劃分法」修正後中央統籌分配稅款的影響數。

主計處說明，新版財劃法納入營利事業營業額30%權重分配，考量地方政府的稅收貢獻度，使新竹市獲配的統籌分配稅款增加，這是對長期以來不公平待遇的合理補償，透過合理配回的統籌分配稅款，新竹市得以推動多項延宕已久的公共建設。

然而，中央若僅因統籌分配稅款增加便調升竹市財力等級，無疑是透過實質扣減中央補助比率來抵銷竹市獲配統籌分配稅款。主計處指出，此次財力等級修正，對竹市主要影響為115年度總預算已納編之計畫性補助收入約23.93億元，實際影響數刻正由各局處評估中。

新竹 統籌分配稅款 財劃法

延伸閱讀

竹縣、北市同列財力第一級須自籌最高 縣府：縣款支出變多

TPASS補助恐中斷衝擊通勤族 竹市先以地方款支應

竹市到宅坐月子服務升級 非設籍產婦也可申請媒合

獨／新縣市財力分級出爐 台東、竹縣市與北市同列須自籌最高第一級

相關新聞

好消息！桃園捷運棕線456億經費今過關 目標最短時間動工

桃園市政府近日因捷運棕線先期工程流標遭質疑「跳票」、「空轉」等語，市府昨解釋主要工程經費456.49億元卡在行政院公共工...

新財劃法財力升等卻減補助？竹市估計畫性補助影響近24億

新版財劃法今年上路，地方財源大幅提升，新竹市從原本的第三級連跳兩級，成為與台北市同等級的第一級，且自今年起適用。竹市府主...

影／苗栗獨居長者人數資料落差高達15倍 長者單一生活戶訪視將展開

中央今年將開始辦理國內首次65歲以上「單一生活戶」普查，苗栗縣目前依戶政系統的資料約2.2萬獨居戶，但實際訪視並列冊的獨...

桃園南門市場回來了！張善政：用C型鋼重建、年前復業

桃園市南門市場去年底發生大火後，市府加速推動臨時市場重建工程，預計1月20日至27日讓攤商陸續進駐，確保攤商能在農曆年前...

桃園分局守護青少年寒假安全 羽球賽報名開跑展現青春活力

桃園市桃園警分局於115年寒假期間，結合民間團體共同規劃一系列少年關懷活動，期望透過正向休閒活動，培養青少年正確法治觀念，並提升預防犯罪意識。1月29日上午8時至下午17時，在桃園區永康市民活動中心舉辦「羽你同樂、青春飛揚」羽毛球競賽，活動由桃園市警察局指導，桃園分局主辦，並邀請愛華舞蹈中心、長德里辦公室、長安里辦公室、經國里辦公室共同協辦，展現警民合作守護少年成長的決心。

桃園「非家戶」垃圾費隨袋徵收上路滿月 張善政：垃圾量減26%

桃市府去年12月起推行「非家戶垃圾」隨袋徵收政策，今年元旦起正式實施。桃園市長張善政今在市政會議表示，統計顯示機關、學校...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。