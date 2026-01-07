新財劃法財力升等卻減補助？竹市估計畫性補助影響近24億

新版財劃法今年上路，地方財源大幅提升，新竹市從原本的第三級連跳兩級，成為與台北市同等級的第一級，且自今年起適用。竹市府主計處表示，雖統籌分配稅款增加，但無疑是透過實質扣減中央補助比率來抵銷竹市獲配統籌分配稅款，已知影響為已納編之計畫性補助收入約23.93億。

因應新版財劃法修正，新版「各直轄市及縣市政府財力級次表」近日出爐，今年度適用的新版財力分級，台東縣、新竹縣、新竹市與首都台北市並列第一級，花蓮縣也從第五級躍升至第三級，而台中市、高雄市都下滑一級，台南市則從第三級降到第五級。

新竹市政府主計處表示，此次行政院新修訂「各直轄市及縣市政府財力級次表」中，新竹市的財力級次由原本的三級升為一級，主要原因在於計算各縣市自有財源比率時，於歲入項目納入「財政收支劃分法」修正後中央統籌分配稅款的影響數。

主計處說明，新版財劃法納入營利事業營業額30%權重分配，考量地方政府的稅收貢獻度，使新竹市獲配的統籌分配稅款增加，這是對長期以來不公平待遇的合理補償，透過合理配回的統籌分配稅款，新竹市得以推動多項延宕已久的公共建設。

然而，中央若僅因統籌分配稅款增加便調升竹市財力等級，無疑是透過實質扣減中央補助比率來抵銷竹市獲配統籌分配稅款。主計處指出，此次財力等級修正，對竹市主要影響為115年度總預算已納編之計畫性補助收入約23.93億元，實際影響數刻正由各局處評估中。