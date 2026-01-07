苗栗縣社區關懷據點供餐加碼補助 專職人員漲薪、說明會連3天登場

苗栗縣已進入超高齡社會，為提供銀髮族長輩服務並延緩老化失智，中央及縣府今年都將增加社區照顧關懷據點供餐及活動經費補助，縣府社會處將一連三天舉辦分區說明會，今天第一場在縣府國際會議廳舉辦，縣長鍾東錦專程到場說明，除酌量調高據點供餐經費每月1000元及專職人員薪資調升，他並鼓勵更多退休人員加入據點志工行列，一代接一代協助照顧，讓社區關懷據點更溫暖。

縣府指出，截至2025年12月底，苗栗縣65歲以上老年人口為10萬7476人，占全縣總人口數20.23％，為建立一個普及化的老人照顧服務網絡及社區居民關懷互助的健康社區，縣府持續增設關懷據點，現已輔導設置231處據點，提供電話問安、關懷訪視、餐飲服務及健康促進活動等服務，期盼讓「老寶貝」在熟悉的居住環境下安心自在、健康快樂生活。

縣府因應衛福部長照服務發展基金一般性獎助計畫經費申請獎助「社區照顧關懷據點及巷弄長照站計畫」項目及基準修正案，規畫辦理3場次說明會。除今天在苗栗市舉辦，明、後天元月8、9日將分別在銅鑼鄉中平集會所、頭份市民生社區活動中心舉辦，希望藉此讓社區瞭解未來政策面的執行及業務推動內容，落實據點橫向交流與經驗分享，增進社區工作人員對關懷據點工作內容與方法。

縣府社會處強調，縣內將持續推動老人福利及挹注據點資源，鍾縣長考量物價飛漲，為讓長輩吃得好、吃得營養，今年據點供餐及飲料由每月6000元提升為至每月7000元；另外據點專職人員薪資，也爭取中央經費支持，由每月3萬3000元提升至每月3萬4000元，大專院校畢業加給1000元為每月3萬5000元，期望專職人員能久任，提供幸福、溫暖的據點服務，一起營造苗栗成為敬老、尊老、愛老的好家園，實現在地老化的目標。