桃園圳頂消防寒冬送暖 攜手瑞源里長讓弱勢安居過好年
桃園市消防局第四大隊圳頂分隊今天起展開行之有年的寒冬送暖，訪視轄區低收入戶及獨居長者，不僅送上生活物資，還發揮專業全方位安全健檢住所。
大溪區瑞源里為圳頂分隊轄區，里長江朝陽表示，社區仍有不少弱勢家庭與長輩在寒冬中缺乏物資，老舊住宅的安全也令人擔心，好在圳頂分隊於農曆年節前都會主動聯繫，透過消防專業的介入，讓關懷活動不只是發放物資，更能帶給里民一個安全的居住環境，平安過好年。
圳頂分隊小隊長陳彥志表示，平日勤務會接觸需要幫助的弱勢的家庭，因此每年會在農曆過年前深入鄉里，加強一氧化碳中毒預防，及用火用電安全宣導。今年與江里長一起籌措物資包括棉被、衛生紙及柴米油鹽等必需品，希望能讓瑞源里的弱勢家戶感受到社會的溫暖，也透過安全宣導強化里民居住消防安全觀念和作為。
