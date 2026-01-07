桃園圳頂消防寒冬送暖 攜手瑞源里長讓弱勢安居過好年

桃園市消防局第四大隊圳頂分隊今天起展開行之有年的寒冬送暖，訪視轄區低收入戶及獨居長者，不僅送上生活物資，還發揮專業全方位安全健檢住所。

大溪區瑞源里為圳頂分隊轄區，里長江朝陽表示，社區仍有不少弱勢家庭與長輩在寒冬中缺乏物資，老舊住宅的安全也令人擔心，好在圳頂分隊於農曆年節前都會主動聯繫，透過消防專業的介入，讓關懷活動不只是發放物資，更能帶給里民一個安全的居住環境，平安過好年。