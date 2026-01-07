快訊

桃園市消防局第四大隊圳頂分隊於今日展開行之有年的「寒冬送暖」活動。圖：消防局提供

近來天氣趨於寒冷，桃園市消防局第四大隊圳頂分隊於今(7)日展開行之有年的「寒冬送暖」活動，針對轄內的低收入戶及獨居老人進行深入訪視，不僅送上生活物資，更由消防隊員發揮專業，為長者家中進行全方位的「安全健檢」。

圳頂分隊不僅送上生活物資，更由消防隊員發揮專業，為長者家中進行全方位的「安全健檢」。圖：消防局提供

大溪區瑞源里里長江朝陽表示，社區內仍有不少弱勢家庭與長輩在寒冬中缺乏生活物資，且老舊住宅的安全隱憂也令人擔心，好在圳頂分隊於農曆年節前主動聯繫，希望透過消防專業的介入，讓關懷活動不只是發放物資，更能帶給里民一個安全的居住環境，平安過好年。

圳頂分隊小隊長陳彥志表示，在日常勤務中常接觸到需要幫助的弱勢的家庭，因此每年都會在農曆過年前深入鄉里，加強「一氧化碳中毒預防」及「用火用電安全宣導」。此次與江朝陽一起籌措物資，包括棉被、衛生紙及柴米油鹽等必需品，希望能讓瑞源里的弱勢家戶感受到社會的溫暖，也透過安全宣導增加里民的韌性。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃消圳頂分隊關懷弱勢長者 寒冬送生活物資助度好年

桃園 消防隊 健檢

