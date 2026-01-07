快訊

美軍干擾委國防空功臣之一是它 出動逾150架軍機「1架21億元」

F-16戰機開箱照曝光 回顧29年前空軍突破「邁入新篇章」

雞排妹鄭家純懷孕9周「發現胎停」 終止妊娠：痛到叫出來

書法名家張炳煌竹縣開展 毛筆和e筆創作激盪藝術火花

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
書法名家張炳煌（右）沉浸書法一甲子，即日起至元月11日在新竹縣美術館舉行「承古開新、筆墨共融--張炳煌書法暨e筆作品展」，展出傳統毛筆創作，還有以e筆完成的書畫作品。圖／中華書學會提供
書法名家張炳煌（右）沉浸書法一甲子，即日起至元月11日在新竹縣美術館舉行「承古開新、筆墨共融--張炳煌書法暨e筆作品展」，展出傳統毛筆創作，還有以e筆完成的書畫作品。圖／中華書學會提供

書法名家張炳煌沉浸書法一甲子，即日起至元月11日在新竹美術館舉行「承古開新、筆墨共融--張炳煌書法暨e筆作品展」，現場上百件書法作品，除了有傳統毛筆創作，還有以e筆完成的書畫作品，可以直接從手機下載儲存，讓筆墨有了全新生命。

張炳煌25年前起在淡江大學研發數位e筆，近年與工學院李宗翰院長等教授組成團隊，研發「智慧e筆」，並在穩懋半導體董事長陳進財捐助下，張炳煌與淡大團隊更結合AI與數位轉型，推動「e筆AB雙軌轉型研發計畫」，打造「書作玉成」、「空靈揮毫」、「美跡系統」等具演算能力的科技書法平台，為書法發展奠下新基礎。

即日起在新竹縣美術館登場的張炳煌書法暨e筆作品展，全場共125件作品，以e筆完成的書畫作品，都有動態筆跡的功能，觀賞後直接從手機下載並儲存，展覽活動跳脫傳統制式的靜態形式，結合e筆互動參予和NFC科技的呈現，將書法藝術帶入新境界。

為讓觀展者也能體驗e筆樂趣，現場也巧思設置e筆體驗區，可以將自己所寫的作品傳至手機存檔，展覽期間還設計「書畫Zoom in」尋寶活動，以手機尋出特定的作品後，就能領取獎品。

展覽由財團法人新竹縣文化基金會與淡江大學文錙藝術中心合作，縣府文化局指出，張炳煌教授自年輕起便投身書法，以書法推廣為志業。積極推廣實踐後，深刻意識到書法傳承須兼具本土文化與時代精神，並邁向國際。

書法展多件作品呈現傳統與創新等不同形式和風格，還有多幅超大作品令人震撼，其中高達3.7公尺及寬近4米的作品，均是難得一見。

書法名家張炳煌沉浸書法一甲子，即日起至元月11日在新竹縣美術館舉行「承古開新、筆墨共融--張炳煌書法暨e筆作品展」，展出傳統毛筆創作，還有以e筆完成的書畫作品。圖／中華書學會提供
書法名家張炳煌沉浸書法一甲子，即日起至元月11日在新竹縣美術館舉行「承古開新、筆墨共融--張炳煌書法暨e筆作品展」，展出傳統毛筆創作，還有以e筆完成的書畫作品。圖／中華書學會提供
書法名家張炳煌沉浸書法一甲子，即日起至元月11日在新竹縣美術館舉行「承古開新、筆墨共融--張炳煌書法暨e筆作品展」，展出傳統毛筆創作，還有以e筆完成的書畫作品。圖／中華書學會提供
書法名家張炳煌沉浸書法一甲子，即日起至元月11日在新竹縣美術館舉行「承古開新、筆墨共融--張炳煌書法暨e筆作品展」，展出傳統毛筆創作，還有以e筆完成的書畫作品。圖／中華書學會提供
書法名家張炳煌沉浸書法一甲子，即日起至元月11日在新竹縣美術館舉行「承古開新、筆墨共融--張炳煌書法暨e筆作品展」，展出傳統毛筆創作，還有以e筆完成的書畫作品。圖／中華書學會提供
書法名家張炳煌沉浸書法一甲子，即日起至元月11日在新竹縣美術館舉行「承古開新、筆墨共融--張炳煌書法暨e筆作品展」，展出傳統毛筆創作，還有以e筆完成的書畫作品。圖／中華書學會提供

新竹 美術館 下載

延伸閱讀

獨／新縣市財力分級出爐 台東、竹縣市與北市同列須自籌最高第一級

初試啼聲奪金獎 金門學童李欣桐全國寫生賽一鳴驚人

竹縣2026年起推台語認證 通過可領800至1萬2000元不等獎勵金

國小推書法檢定 勉孩子從「破關」找學習動力

相關新聞

好消息！桃園捷運棕線456億經費今過關 目標最短時間動工

桃園市政府近日因捷運棕線先期工程流標遭質疑「跳票」、「空轉」等語，市府昨解釋主要工程經費456.49億元卡在行政院公共工...

中央總預算卡關恐衝擊TPASS 桃竹竹苗自籌僅能撐2個月

今年度中央總預算迄今仍卡關，衝擊通勤族常使用的TPASS恐斷炊，桃竹竹苗去年底開會因應，將今年各自的自籌款、配合款等投入...

影／苗栗獨居長者人數資料落差高達15倍 長者單一生活戶訪視將展開

中央今年將開始辦理國內首次65歲以上「單一生活戶」普查，苗栗縣目前依戶政系統的資料約2.2萬獨居戶，但實際訪視並列冊的獨...

桃園南門市場回來了！張善政：用C型鋼重建、年前復業

桃園市南門市場去年底發生大火後，市府加速推動臨時市場重建工程，預計1月20日至27日讓攤商陸續進駐，確保攤商能在農曆年前...

桃園分局守護青少年寒假安全 羽球賽報名開跑展現青春活力

桃園市桃園警分局於115年寒假期間，結合民間團體共同規劃一系列少年關懷活動，期望透過正向休閒活動，培養青少年正確法治觀念，並提升預防犯罪意識。1月29日上午8時至下午17時，在桃園區永康市民活動中心舉辦「羽你同樂、青春飛揚」羽毛球競賽，活動由桃園市警察局指導，桃園分局主辦，並邀請愛華舞蹈中心、長德里辦公室、長安里辦公室、經國里辦公室共同協辦，展現警民合作守護少年成長的決心。

桃園「非家戶」垃圾費隨袋徵收上路滿月 張善政：垃圾量減26%

桃市府去年12月起推行「非家戶垃圾」隨袋徵收政策，今年元旦起正式實施。桃園市長張善政今在市政會議表示，統計顯示機關、學校...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。