書法名家張炳煌竹縣開展 毛筆和e筆創作激盪藝術火花

書法名家張炳煌沉浸書法一甲子，即日起至元月11日在新竹縣美術館舉行「承古開新、筆墨共融--張炳煌書法暨e筆作品展」，現場上百件書法作品，除了有傳統毛筆創作，還有以e筆完成的書畫作品，可以直接從手機下載儲存，讓筆墨有了全新生命。

張炳煌25年前起在淡江大學研發數位e筆，近年與工學院李宗翰院長等教授組成團隊，研發「智慧e筆」，並在穩懋半導體董事長陳進財捐助下，張炳煌與淡大團隊更結合AI與數位轉型，推動「e筆AB雙軌轉型研發計畫」，打造「書作玉成」、「空靈揮毫」、「美跡系統」等具演算能力的科技書法平台，為書法發展奠下新基礎。

即日起在新竹縣美術館登場的張炳煌書法暨e筆作品展，全場共125件作品，以e筆完成的書畫作品，都有動態筆跡的功能，觀賞後直接從手機下載並儲存，展覽活動跳脫傳統制式的靜態形式，結合e筆互動參予和NFC科技的呈現，將書法藝術帶入新境界。

為讓觀展者也能體驗e筆樂趣，現場也巧思設置e筆體驗區，可以將自己所寫的作品傳至手機存檔，展覽期間還設計「書畫Zoom in」尋寶活動，以手機尋出特定的作品後，就能領取獎品。

展覽由財團法人新竹縣文化基金會與淡江大學文錙藝術中心合作，縣府文化局指出，張炳煌教授自年輕起便投身書法，以書法推廣為志業。積極推廣實踐後，深刻意識到書法傳承須兼具本土文化與時代精神，並邁向國際。