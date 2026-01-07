桃園舊城區打造復古新春市集 張善政邀民眾穿旗袍買年貨

桃市府推出「買年貨來桃園」新春系列活動，首波「舊城新浪漫・老城新春篇」將於1月24日至25日在文昌公園舉行，以「懷舊風華」為主題打造沉浸式復古新春市集，結合旗袍體驗、復古舞台及50攤特色攤位。市長張善政今在市政會議前宣傳活動內容，邀請民眾把握年前時機到桃園採買年貨。

張善政表示，桃園新春活動將從舊城區暖身起跑，串聯公有市場、老街區、商圈及各區特色產業，讓桃園商家可在年節檔期端出代表性商品與伴手禮，邀請市民於桃園一次買齊年貨，走進老城區感受年節氛圍。

張善政指出，自1月9日至23日推出暖身行銷活動，民眾於舊城區特約店家消費滿300元即可獲得抽獎券，市府將於1月24日及25日下午4時30分公開抽獎，獎項包括復古偉士牌機車、iPhone 17 Pro等，帶動舊城商圈消費動能。

主活動規畫旗袍主題體驗、復古迪斯可舞廳風格舞台及超過50攤特色市集，並設置氣墊遊樂園、YOYO家族帶動跳、魔術秀等親子節目，現場提供旗袍租借服務，邀請民眾以復古裝扮體驗新春年味。

張善政提到，2月4日至22日將於全市16處公有市場推出「馬上有福」系列活動，規畫市場妝點、年貨福袋等優惠活動，並發送超過6萬個桃園專屬馬年紅包袋；重頭戲「桃園年貨大街」則於2月6日至15日在桃園藝文廣場及中壢銀河廣場登場，集結超過140攤在地桃金好店、桃金好禮等攤商。

經發局表示，新春系列活動展現市府推動「舊城改造」的階段成果。近年市府除改善街區環境外，也持續輔導青年創業及特色店家進駐，透過故事牆與暗房體驗延續老城文化；本次活動最大特色在於「沉浸式復古體驗」，舞台區以復古迪斯可舞廳為概念設計，營造懷舊派對氛圍。現場也提供大型氣墊遊具等設施，讓不同年齡層市民都能輕鬆融入，感受跨越時空的新春趣味。