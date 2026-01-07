好消息！桃園捷運棕線經費今過關 目標最短時間動工

桃園市政府近日因捷運棕線先期工程流標遭質疑「跳票」、「空轉」等語，市府昨解釋主要工程經費456.49億元卡在行政院公共工程委員會審議，今天就傳出中央審議過關好消息。桃園市捷運工程局表示，感謝中央對桃園軌道建設的支持，將加速辦理工程發包作業，目標以最短時間動工。

捷工局表示，棕線有五大亮點，從桃園火車站到新北捷運迴龍站大約只需18分鐘，大幅縮短每天往返兩地通勤民眾的時間。其次是串聯新北捷運中和新蘆線、土城樹林線、桃捷綠線和台鐵桃園車站，形成北北桃轉乘網絡。而棕線全場11.38公里，沿線7座車站將為為城市注入新的發展動能。

此外，桃園龜山與迴龍地形落差大，捷運提供學生更便利、更安全的大眾運輸選擇。更重要的是，棕線不只解決現在的交通需求，更預留與規畫中的橘線、銀線銜接轉乘的規畫，是實現桃園都會區「三心六線」發展的重要基石。