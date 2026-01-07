影／苗栗獨居長者人數資料落差高達15倍 長者單一生活戶訪視將展開

中央今年將開始辦理國內首次65歲以上「單一生活戶」普查，苗栗縣目前依戶政系統的資料約2.2萬獨居戶，但實際訪視並列冊的獨居老人僅1494人，落差高達約15倍，縣府社會處今天辦理首場關懷據點說明會，鼓勵據點志工、專責人員協助未來的訪視工作，讓獨居老人因身體狀況面臨救援或其他問題時，能及時獲得協助。

社會處老人福利科表示，中央今年首度辦理65歲以上單一生活戶訪視專案，預計2年內完成，苗栗縣到去年底的戶政資料有近2萬2000戶獨居長者，但各鄉鎮市回報的列冊名單合計僅1494人，落差非常大，原因包括籍在人不在、人在籍不在、拒絕接受列冊等多種因素，各地關懷據點的人員未來可成為訪視獨居老人的一大主力。

縣府表示，苗栗縣老人的人口數去年底占比已達20.23％並進入超高齡社會，為提供銀髮族服務及健康守護，縣內現已成立231處社區關懷據點，且持續推動增設中，希望長輩在熟悉的居住環境下安心自在、健康快樂生活，讓據點成為長者的第2個家；今天上午在縣府國際會議廳辦理第一場分區說明會。

社會處表示，中央即將展開有史以來的第一次獨居老人訪視普查，關懷據點人員可發揮能量提供協助，獨居並不是「罪」，也不是「病」，而是個人選擇的一種生活方式，對身體健康的長者來說獨居沒有問題，但獨居長者可能發生急病或緊急狀況需要及時救援，尤其需要供氧時，救援單位能派出有供氧設備的救護車，因此掌握獨居長輩的情況很重要。