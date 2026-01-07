快訊

竹市到宅坐月子服務升級 非設籍產婦也可申請媒合

中央社／ 新竹市7日電

新竹市「到宅坐月子服務2.0」上路，今年起全面取消原本設籍限制，凡實際居住於新竹市的孕產婦均可提出申請，讓移居或回娘家待產婦女，都能享有月嫂媒合服務。

新竹市政府今天發布新聞稿表示，民國113年9月起開辦「到宅坐月子媒合服務」，委託職業工會培訓專業月嫂，提供新生兒照顧、月子餐製作及家事清潔等服務，至今已成功協助70名產婦。

根據新聞稿，新竹市政府社會處長黃佳婷表示，過去常有因工作移居竹市，或遠嫁外縣市但想回竹市娘家坐月子的婦女，因戶籍不在本地而無法申請服務，因此市府決定放寬資格，回應基層實際需求。

黃佳婷說，今年將此服務升級為2.0版，凡是實際居住新竹市婦女，從取得媽媽手冊起到產後1個月內，皆可透過系統平台申請；此外，針對低收入戶、身心障礙或特殊境遇家庭，市府仍維持提供每案最高120小時免費服務。

為配合服務範圍擴張，黃佳婷表示，將到宅坐月子服務人員的職前訓練時數從32小時倍增至64小時，目前已有64名專業人員完成訓練，將持續透過透明化收費與媒合機制，提供民眾專業、安心的產後照護環境。

