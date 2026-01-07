快訊

遭質疑海外價更低？ 金色三麥宣布台日同步下架玻璃瓶蜂蜜啤酒

台股噴8530億天量！外資提款298億 三大法人反手調節360億

2026年最強運勢出爐！獅子座「一路直行」奪冠 墊底雙魚座要學會放手

桃園農改場開發盆花底部自動澆水 省水省工效益高

中央社／ 台北7日電

盆花是台灣北部重要產業，傳統灌溉耗費龐大人力，農業部桃園區農業改良場開發小品盆花專用灌溉設施，從底部自動澆水，可節省逾8成用水，省工9成以上。

桃園農改場今天發布新聞稿，設施盆花為北部重要產業，產值達新台幣4億9600萬元，占全國49.1%，主要以長壽花及聖誕紅供應節慶及春節所需，但近年因氣候異常及缺工影響盆花生產。

桃園農改場開發「小品盆花專用底部灌溉栽培端盤」，搭配智慧灌溉系統，可供生產者運用於多種盆花種類，精準給水，除減少灌溉用水與人力，還可避免葉片澆水引起病害，及肥料與農藥流失等綜效，有助穩定產量及品質。

桃園農改場說，傳統人工灌溉手持蓮噴頭，逐盆灌溉，需耗費龐大人力，新開發的底部灌溉栽培端盤，盆徑僅3吋，結合栽培床灌溉管路、透氣盆、電磁閥、土壤感測器及控制器，每一栽培床智慧灌溉建置成本約1萬元，目前已申請新型專利。

桃園農改場說，這套系統會依照盆花灌溉模式客製化灌溉程式積木，當土壤溼度感測值低於閥值（20%），就啟動自動灌溉，由於底部端盤盛水量少且介質吸水需要時間，控制程式設計巡迴2次灌溉，每次60秒，逐床判斷土壤溼度後啟動灌溉，完成灌溉後以即時通訊軟體通知，並記錄至Google試算表，農友可隨時掌握田間管理狀況。

桃園農改場估計，採用底部灌溉栽培端盤智慧灌溉相較於人工灌溉，可節省84.1%灌溉用水，僅需保留人工巡視，可省工90%以上，由於沒有傳統澆灌式的淋洗，更節省肥料及農藥50%以上。

桃園 農改場 人力

延伸閱讀

獨／廚餘機處理後的廚餘去哪裡？ 肥料廠前幹部示警：還不能當肥料

牛奶可製造生物塑膠 土壤中完全分解

金門施肥臭味年年上演 蔡其雍批源頭控管失靈促建獎懲機制

彰化生熟廚餘分類有妙用 堆肥「彰化1號」取得肥料證開賣

相關新聞

好消息！桃園捷運棕線經費今過關 目標最短時間動工

桃園市政府近日因捷運棕線先期工程流標遭質疑「跳票」、「空轉」等語，市府昨解釋主要工程經費456.49億元卡在行政院公共工...

中央總預算卡關恐衝擊TPASS 桃竹竹苗自籌僅能撐2個月

今年度中央總預算迄今仍卡關，衝擊通勤族常使用的TPASS恐斷炊，桃竹竹苗去年底開會因應，將今年各自的自籌款、配合款等投入...

影／苗栗獨居長者人數資料落差高達15倍 長者單一生活戶訪視將展開

中央今年將開始辦理國內首次65歲以上「單一生活戶」普查，苗栗縣目前依戶政系統的資料約2.2萬獨居戶，但實際訪視並列冊的獨...

桃園南門市場回來了！張善政：用C型鋼重建、年前復業

桃園市南門市場去年底發生大火後，市府加速推動臨時市場重建工程，預計1月20日至27日讓攤商陸續進駐，確保攤商能在農曆年前...

桃園分局守護青少年寒假安全 羽球賽報名開跑展現青春活力

桃園市桃園警分局於115年寒假期間，結合民間團體共同規劃一系列少年關懷活動，期望透過正向休閒活動，培養青少年正確法治觀念，並提升預防犯罪意識。1月29日上午8時至下午17時，在桃園區永康市民活動中心舉辦「羽你同樂、青春飛揚」羽毛球競賽，活動由桃園市警察局指導，桃園分局主辦，並邀請愛華舞蹈中心、長德里辦公室、長安里辦公室、經國里辦公室共同協辦，展現警民合作守護少年成長的決心。

桃園「非家戶」垃圾費隨袋徵收上路滿月 張善政：垃圾量減26%

桃市府去年12月起推行「非家戶垃圾」隨袋徵收政策，今年元旦起正式實施。桃園市長張善政今在市政會議表示，統計顯示機關、學校...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。