桃園南門市場回來了！張善政：用C型鋼重建、年前復業

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園南門市場大火影響上百攤商生計，市長張善政今在市政會議也宣布，臨時市場將採用C型鋼結構設計，以加速施工進度，實現「讓攤商安心過年」的承諾。圖／桃園市經發局提供
桃園市南門市場去年底發生大火後，市府加速推動臨時市場重建工程，預計1月20日至27日讓攤商陸續進駐，確保攤商能在農曆年前順利營業。市長張善政今在市政會議也宣布，臨時市場將採用C型鋼結構設計，以加速施工進度，實現「讓攤商安心過年」的承諾。

張善政表示，去年底南門市場火災讓人非常心痛，市府責無旁貸要陪大家一起面對、一起復原。從救災完成後的第一時間開始，就以「盡快恢復營運、讓攤商安心過年」為目標全力加快腳步，希望能在農曆年前讓市場順利營業。

張善政說，這次臨時市場結構在安全無虞的前提下，決定採用C型鋼設計加速施工時程。在臨時市場完工後，預計從1月20日開始讓攤商陸續進駐，並於27日前完成攤位區攤商全面進駐，讓市場能在年前順利運作，確保攤商做得到生意、市民也買得到年貨。

張善政提到，這段重建過程並不簡單，中間還歷經颱風來襲的考驗，從結構技師與建築師進場鑑定、拆除受損建物、清運廢棄物，到3周內完成未受損區域復電，每一步都需要高度專業與複雜的協調。市府各局處前後也召開了數十場協調會、地方說明會，與攤商、周邊居民溝通細節。

「特別感謝第一線同仁日夜趕工的付出，也感謝所有南門市場的夥伴願意相信市府、一起度過最艱難的一關。」張善政說，他已請經發局在臨時攤位營業後，辦理年節相關行銷活動，帶動市場消費人潮，告訴更多好朋友「南門市場回來了」。

張善政表示，這次事件也讓市府有機會重新檢視傳統市場的安全問題，不論是結構安全、消防、用電等環節，將持續宣導、逐一盤點並改善，除了重建南門市場，也盡量把潛在風險降到最低。希望趁這次重建機會，讓南門市場周圍的交通、環境衛生都有提升空間，不要浪費這次轉機，讓南門市場可以重現過去的興盛。

