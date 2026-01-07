快訊

警方期望透過正向休閒活動，培養青少年正確法治觀念，並提升預防犯罪意識。圖：警方提供

桃園市桃園警分局於115年寒假期間，結合民間團體共同規劃一系列少年關懷活動，期望透過正向休閒活動，培養青少年正確法治觀念，並提升預防犯罪意識。1月29日上午8時至下午17時，在桃園區永康市民活動中心舉辦「羽你同樂、青春飛揚」羽毛球競賽，活動由桃園市警察局指導，桃園分局主辦，並邀請愛華舞蹈中心、長德里辦公室、長安里辦公室、經國里辦公室共同協辦，展現警民合作守護少年成長的決心。

797290
各組將取前三名頒發獎狀、獎牌及禮券，最高可獲2000元禮券。圖：警方提供

桃園分局說明，此次活動以桃園市12歲以上未滿18歲之少年為主要對象，依年齡分為國中組及高中職組，設有男雙、女雙組，鼓勵青少年於寒假期間走出戶外、培養運動習慣，建立健康正向的人際互動。活動同時融入犯罪預防宣導，聚焦「防制少年涉毒及販毒」、「防範參與詐欺集團」、「避免被吸收加入幫派」、「反網路簽賭」及「強化網路安全意識」等重要議題，透過寓教於樂方式，使青少年在參與競賽的同時，深化法治觀念，遠離不法誘惑。為擴大加強宣導層面，更增設社會組雙打等競賽組別，期許大朋友們也能一同提倡預防犯罪等觀念。

桃園分局也提到，活動採免費報名，即日起至1月25日中午12時止，採線上表單報名，名額有限，額滿提前截止。各組將取前三名頒發獎狀、獎牌及禮券，最高可獲2000元禮券，以資鼓勵。期望藉由多元正向活動，讓青少年在寒假期間有安全、健康的活動選擇，展現青春活力，同時強化自我保護與守法意識，共同打造友善、安全的成長環境。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園分局守護青少年寒假安全 羽球賽報名開跑展現青春活力

桃園 青少年 寒假

