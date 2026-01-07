桃園「非家戶」垃圾費隨袋徵收上路滿月 張善政：垃圾量減26%

快訊

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃市府去年12月開始推行「非家戶垃圾」隨袋徵收政策，市長張善政表示，統計顯示機關、學校與市場的垃圾量每日減少超過33公噸，資源回收量則提升25%，已見明顯成效。記者朱冠諭／攝影
桃市府去年12月開始推行「非家戶垃圾」隨袋徵收政策，市長張善政表示，統計顯示機關、學校與市場的垃圾量每日減少超過33公噸，資源回收量則提升25%，已見明顯成效。記者朱冠諭／攝影

桃市府去年12月起推行「非家戶垃圾」隨袋徵收政策，今年元旦起正式實施。桃園市長張善政今在市政會議表示，統計顯示機關、學校與市場的垃圾量每日減少超過33公噸，減量幅度接近26%，同時資源回收量提升25%，顯示政策推動初期已見明顯成效。

雙北實施垃圾費隨袋徵收多年，桃園市考量有助於垃圾分類、減量也跟進，去年12月起在學校、市場及政府機關先試辦，今年元旦起正式實施。

張善政表示，這項垃圾隨袋徵收政策從去年12月開始推動，短短1個月內，機關、學校與市場的垃圾量每天減少超過33公噸，減量接近26%，相當於減少四分之一的垃圾量，數據相當可觀。

張善政表示，在政策施行初期，針對執行上的細節，學校與市府保持暢通的溝通。市府依據反饋，訂出清楚的指引、依學校需求補齊垃圾袋尺寸與數量，並簡化相關作業流程，讓政策美意發揮最大效果。

張善政表示，垃圾減量的同時，資源回收量也增加25%，這個比例與垃圾減量互相搭配，顯示機關學校市場在這一個月期間的配合度算不錯，才會有這個效果。環保局在過程中面對壓力和外界擔憂，都能妥善溝通，值得肯定。

張善政表示，雖然第1個月執行順利，但不代表以後每個月都會順利，還要持續努力。尤其農曆春節即將到來，過年期間垃圾量一定會暴增，這才是真正最大的考驗。

張善政說，環保局在這個最關鍵的過年期間不能放鬆，要讓垃圾隨袋徵收的效果在過年期間能夠展現出來，相信市民會繼續支持對環境有幫助的政策，如果能在春節這一關站穩腳步，後續就能看出政策的長期效果。

