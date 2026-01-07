桃園捕蜂捉蛇業務委委外 執勤裝備曝光

快訊

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園捕蜂捉蛇業務今年起委外，農業局開箱確認委外廠商裝備充足，以保安全無虞。圖／桃園市農業局提供
桃園捕蜂捉蛇業務今年起委外，農業局開箱確認委外廠商裝備充足，以保安全無虞。圖／桃園市農業局提供

桃園市捕蜂捉蛇大隊今年元旦退場，相關業務委由專業廠商處理，農業局今開箱執勤裝備，盼蜂蜇蛇咬意外不再發生，也呼籲民眾通報案件改撥1999市民諮詢服務熱線。

桃園捕蜂捉蛇大隊成立10年，成員多具義消背景，過去備勤據點與通報也多半使用消防系統，至今完成10萬餘件蜂蛇案。

桃園市長張善政表示，捕蜂捉蛇隊員勞苦功高，而這項業務因應中央政策趨勢，今年轉型委由民間專業廠商辦理，隊員們也卸下肩上重擔，感謝所有隊員過去努力，保護市民安全。。

農業局長陳冠義表示，捕蜂捉蛇大隊曾深入山間，手腳並用爬步道，就為處理叮咬登山客的蜂窩。此外，隊員也冒生命危險，搭高空作業車升至12層高樓摘除蜂窩，每個案件背後都有隊員的辛勞付出。

為確保捕蜂捉蛇業務順利移交，陳冠義近日視察委外廠商蘆竹區駐點，確認每人都配有捕蜂衣、伸縮桿、手套、雨鞋及密錄器等裝備，也確保腎上腺素筆等急救藥品充足，以備不時之需。

農業局呼籲，119專線則回歸消防通報，不再受理捕蜂捉蛇勤務。民眾若於家中發現蛇類入侵、蜂類築巢，全天候24小時皆可撥打1999專線通報，廠商將盡速到場處理。

桃園捕蜂捉蛇業務今年起委外，農業局開箱確認委外廠商裝備充足，以保安全無虞。圖／桃園市農業局提供
桃園捕蜂捉蛇業務今年起委外，農業局開箱確認委外廠商裝備充足，以保安全無虞。圖／桃園市農業局提供

