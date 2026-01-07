快訊

桃園推社企發展「帶路雞」 「以大帶小」六都領頭羊

桃園電子報／ 桃園電子報

桃園市府青年局透過競賽獲獎等方式輔導在地社企自力更生。圖：青年局提供

桃園市政府大力推動在地社企發展成為全台首個引入「人與地球優先 （P&PF）」認證城市，現今輔導13家社企獲國際認證、20多家社企穩定成長，洺鈞畜產公司上月更在「飲食產業奧斯卡獎」之稱的食創獎永續類獲獎，青年局長侯佳齡今天表示，推動社企經驗發現，社企生存需大企業結合，該局今年起將朝媒合大企業合作「以大帶小」新作法，協助社企走出去「自力更生」。

桃園市府青年局協助在地社企參加國際展與國外接軌。圖：青年局提供

桃園市府青年局積極提升社企的社會影響力與國際接軌，協助企業推動ESG永續發展，朝向「零貧窮、零失業、零碳排」願景，推出全台唯一的社會企業補助計畫輔導社企發展下， 桃園市獲得「國際社會企業城市」認證，在地社企蓬勃已然成為六都社企發展「領頭羊」。

侯佳齡指出，桃園發展在地社企營造環境永續及回饋弱勢團體民生問題，輔導社企發展透過設備、租金補助，及競賽得獎獎金補助，3年來至少培養20多家社企生根發展，大企業投入ESG發展已是全球趨勢，先前以輔導社企創業、培養社企作法，發現輔導社企團隊需要大企業支持才能生存，今後決定朝媒合社企與大企業合作「以大帶小」模式，利用大企業發展ESG採購，支持社企業務穩定成長，協助社企生存發展。

洺鈞畜產獲得市府青年局社企輔導資源發展茁壯，在「飲食產業奧斯卡獎」的食創獎獲獎，更與上市公司翔耀公司合作，獲「人與地球優先 （P&PF）」認證下，生產中草藥替代抗生素商品行銷國外市場，與國際接軌。

洺鈞畜產執行長楊舒翔表示，在桃園青年局輔導協助下，團隊在專業知識培訓，及與企業媒合參加市集曝光、聯合行銷參展幫助很大，必須說桃園在提供社企的資源和協助，引進國際認證接軌，比雙北都有亮點，就像是「帶路雞」由政府幫助開個頭，後面就靠自己長大，「桃園帶路開頭比其他縣市用心」。

本文章來自《桃園電子報》。

社企 桃園 青年

