產後照顧再升級 竹市到宅坐月子服務2.0上路

新竹市政府於前年9月開辦「到宅坐月子媒合服務」，委託專業訓練單位培訓合格人員擔任月嫂，社會處今指出，為進一步擴大照顧對象，市府推動「到宅坐月子服務2.0」，即日日起全面取消設籍限制，凡實際居住於新竹市的孕產婦皆可提出申請，讓婦女坐月子多一項安心的選擇。

「到宅坐月子媒合服務」，委託專業訓練單位培訓合格人員擔任月嫂，市民可透過媒合平台線上提出申請，由完成訓練的月嫂到府提供新生兒及產婦照顧、月子餐製作與簡易家事清潔等貼心服務。

社會處長黃佳婷表示，「到宅坐月子媒合服務」自開辦後，發現有工作移居竹市或出嫁至外縣市想回娘家坐月子的婦女，因戶籍不在竹市而無法提出申請。

為回應實際情況，市府規畫放寬申請資格，凡實際居住於竹市的婦女，自取得媽媽手冊起至產後一個月內，皆可透過系統平台申請到宅坐月子媒合服務。歡迎外縣市的婦女留在竹市坐月子。

社會處指出，「到宅坐月子媒合服務平台」除了讓到宅坐月子服務及收費資訊透明化外，也透過系統化、專業化的培訓機制，協助有志投入到宅坐月子服務的民眾取得專業技能，進而創造多元就業機會。

目前已完成64名專業服務人員訓練並加入媒合服務平台，自開辦以來，累計提供服務宣導與諮詢達6220人次，並協助70名婦女及其配偶成功媒合相關服務。為強化弱勢照顧，市府亦提供設籍竹市且符合低收入戶、中低收入戶、持有身心障礙手冊的產婦或配偶，及符合特殊境遇家庭扶助資格者，每案最高120小時的免費到宅坐月子服務，落實對有需要家庭的支持與關懷。

市長高虹安表示，為鼓勵年輕人「敢生、敢養」，市府有責任打造更友善的生育與照顧環境，於前年率先開辦「到宅坐月子媒合服務」，成為桃竹竹苗地區首個推出此項服務的縣市。