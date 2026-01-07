十八尖山定位難救援靠照片猜位置 竹市議員籲里程標示別再拖

新竹市十八尖山是親子健行和運動的好去處，不過新竹市議員鄭美娟指出，民眾長期以來反映草木過高、位置難以描述，現行的管理方式完全缺乏地點標示，若遇民眾急難，只能靠照片猜位置。市府回應，標示設計與製作作業已進行中。

「人命不能靠猜！」鄭美娟指出，十八尖山位置難以描述，若只是找雜草位置就已經如此不便，若遇民眾急難救助，報案者、警方、消防、119、1999、甚至議員辦公室，也無法快速定位，因此她早在2023年11月28日就已正式提案，要求於十八尖山設置「里程數標示」，讓市民能準確報點、縮短救援時間、提升維護效率。

鄭美娟指出，依她追查了解，相關材料早已備妥，然而2024年到2025年整整兩年過去，此案卻仍未完成，讓她不禁質疑：「材料都準備好了，是執行力太差，還是又因為政黨顏色不同就拖著不做？」

鄭美娟強調，十八尖山里程數畫設是提升公共安全與行政效率的必要機制，呼籲市府不要再拖，請立即完成設置。

新竹市公管中心表示，針對十八尖山場域定位不易的問題，市府皆參考各界建議。考量十八尖山範圍廣大、地形複雜，確實有必要強化位置辨識機制，以利民眾通報、日常維護及緊急應變使用。