聽新聞
0:00 / 0:00

桃捷棕線空轉？捷工局反駁

聯合報／ 記者陳俊智／桃園報導
桃園市捷運工程局踏勘捷運棕線周邊人本交通情形，駁斥網路質疑「空轉」說法。圖／桃園市捷運工程局提供
桃園市捷運工程局踏勘捷運棕線周邊人本交通情形，駁斥網路質疑「空轉」說法。圖／桃園市捷運工程局提供

桃園捷運棕線綜合規畫前年經行政院核定，原本目標去年底動工，結果遲無下文，民代質疑工程流標跳票，網路撻伐聲音不少；捷運工程局表示，流標的是先期工程，僅屬整體工程一部分，其他工程仍有進展，「空轉」指控不實。

民進黨桃園市議員李宗豪在臉書指出，捷運棕線先期工程已連續流標4次，市府承諾跳票。他表示，棕線是龜山關鍵軌道建設，行政院核定已超過1年，市府應說明流標、無法發包原因；網路近日也出現「桃園空轉」、「施政效率低」等批評聲浪。

捷工局表示，棕線綜合規畫前年3月核定後，市府在同年5月完成專案管理暨監造決標，工程經費於11月送交通部審議，但交通部直到去年7月才送工程會審查，至今尚未核定。

捷工局強調，先期工程僅屬整體工程一部分，主要為騎樓整平、路樹移植等，確保捷運施工期間行人動線暢通；因經費尚待中央審查，地方先用自有經費施作部分工程，以縮短正式經費到位後工期。

棕線除先期工程，位於桃園陽明公園旁維修軌自2023年6月開挖，去年底已貫穿接綠線軌道，未來棕線不設機廠，列車將由此進綠線北機廠保養維修；棕線迴龍端則由新北捷運局併入2022年開工的捷運萬大中和樹林線設計施作，去年底完成水管遷移與中央分隔島拆除，可證「空轉」說法不實。

延伸閱讀

測速照相太多？警政署：道路工程改善無效再設置

高雄河堤公園1.8億整建工程遭怨耗時過久 周邊缺失應一併改善

馬太鞍溪緊急疏濬工程廉政平台啟動 強化風險控管

台北分署流標2次終成功！遠航欠稅費不繳 這款客機320萬賣掉了

相關新聞

山坡地光禿禿！非法移除3300平方公尺林木 苗栗竹森光電廠挨罰18萬元

苗栗縣銅鑼鄉竹森光電廠案場水土保持施工，台灣石虎保育協會指控疑似承諾保留原始林態及綠地的區域，變成光禿禿黃土怵目驚心，縣...

桃捷棕線空轉？捷工局反駁

桃園捷運棕線綜合規畫前年經行政院核定，原本目標去年底動工，結果遲無下文，民代質疑工程流標跳票，網路撻伐聲音不少；捷運工程...

收費前先限高 余文忠：苗栗市南苗市場停車場1月中旬收費

苗栗市南苗市場停車場試營運免收費，衍生貨車、住家車子占停亂象，市長余文忠今天回應縣長鍾東錦盡快收費的建議，表示停車場限高...

高虹安復職首度出席園縣市高峰會 鍾東錦：盼大新竹輕軌接竹南、頭份

第12次園縣市高峰會今於新竹市舉辦，新竹縣長楊文科與苗栗縣長鍾東錦熱烈歡迎新竹市長高虹安復職回歸，會中聚焦大新竹輕軌、調...

翻轉舊城風貌！中壢站前街道將改善打造綠色商圈 估今年8月完工

繼桃園大廟景福宮周圍舊城區風貌改造，成果令外界眼睛一亮，桃園市都發局今表示下周將進行「中壢區復興路人本環境改善計畫」，規...

獨／疑駭客入侵？竹市府差勤系統急停用 市府：避資安風險

內政部與移民署建置「FACE8台灣臉霸」差勤系統，採用人臉辨識和指紋打卡上下班，新竹縣政府採購14台、新竹市政府16台使...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。