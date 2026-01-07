桃捷棕線空轉？捷工局反駁

桃園捷運棕線綜合規畫前年經行政院核定，原本目標去年底動工，結果遲無下文，民代質疑工程流標跳票，網路撻伐聲音不少；捷運工程局表示，流標的是先期工程，僅屬整體工程一部分，其他工程仍有進展，「空轉」指控不實。

民進黨桃園市議員李宗豪在臉書指出，捷運棕線先期工程已連續流標4次，市府承諾跳票。他表示，棕線是龜山關鍵軌道建設，行政院核定已超過1年，市府應說明流標、無法發包原因；網路近日也出現「桃園空轉」、「施政效率低」等批評聲浪。

捷工局表示，棕線綜合規畫前年3月核定後，市府在同年5月完成專案管理暨監造決標，工程經費於11月送交通部審議，但交通部直到去年7月才送工程會審查，至今尚未核定。

捷工局強調，先期工程僅屬整體工程一部分，主要為騎樓整平、路樹移植等，確保捷運施工期間行人動線暢通；因經費尚待中央審查，地方先用自有經費施作部分工程，以縮短正式經費到位後工期。

棕線除先期工程，位於桃園陽明公園旁維修軌自2023年6月開挖，去年底已貫穿接綠線軌道，未來棕線不設機廠，列車將由此進綠線北機廠保養維修；棕線迴龍端則由新北捷運局併入2022年開工的捷運萬大中和樹林線設計施作，去年底完成水管遷移與中央分隔島拆除，可證「空轉」說法不實。