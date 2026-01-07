看見幸福台灣／國泰人壽維修聊天室 賦予舊家電新生命

家裡那些被遺忘的舊家電真的只能丟棄嗎？新竹清華大學的一群學生組成了「維修聊天室」團隊，帶著工具走進社區，免費替民眾維修故障電鍋、吹風機等家電，重新賦予舊家電全新的生命力，這張替民眾維修家電的工具桌不僅推廣永續與減廢理念，也成為社區民眾交流的據點。

維修聊天室是由志工提供免費家電維修服務，其想法是受到國外盛期的「維修咖啡館」啟發，團隊透過線上訪談，與荷蘭、英國、美國等地組織取經交流，並轉化經驗為適合台灣的做法，維修聊天室就這樣落地新竹。

團隊維修成員來自不同背景，有的是清大學生，也有在科技園區工作或從事水電工作的社會人士，雖然平時生活忙碌，但他們仍利用空檔時間走進社區；經過一次次拆解維修，電鍋、電風扇、吹風機等小型家電在維修人員巧手下也重新運轉。維修聊天室創辦人王竣右表示，委託維修聊天室修理電器的民眾大多是長輩，他們帶著故障家電前來，不只是修理物品，更是走出家門與人互動。

維修聊天室除在新竹在地服務外，也會前往外縣市支援。數月前花蓮縣光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖溢流致災，維修聊天室團隊也於國慶連假前往花蓮光復進行為期三天的家電維修服務。有別於平時維修的小家電，當時災民送來修理電器有電鋸、鏈鋸，甚至還有洗衣機與冷凍櫃等，團隊在三天內共修復了55件設備。

在數件維修案例中，令團隊印象深刻的是一戶因洪水而毀的全新裝潢房屋。當時一位災民無奈分享，房子才剛裝修完成，還沒來得及入住就遭逢災難，屋內布置被洪水吞沒，連全新家電都還未啟用就泡水損壞，最後在團隊協助下成功搶救部分電器。

維修聊天室成立於2022年，長期運用獎助資源投入團隊營運與購買電器維修零件，繼2024年首次入選國泰卓越獎助計畫後，2025年團隊再度成功爭取新年度獎助金，並將擴大計畫走進更多的社區服務。

國泰卓越圓夢計畫評審指出，本計畫以社大課程為核心，建構志工培訓、服務、擴散機制，擴充定點維修量能，並進一步帶動校園與社區的參與，延續過去一年之成果，對於減少家電廢棄、促進環境永續具有正向助益。