看見幸福台灣／新竹市長高虹安 五路進擊 智慧永續

新竹市長高虹安表示，幸福並不是抽象感受，而是市民們每天都能「用得到、感受得到」的生活改善。任職新竹市長以來，便由市政府從「財政穩定、活絡經濟、全齡視角、品質安全優先、智慧永續」五大核心面向，展開幸福政策的推動作業。

高虹安三年前參選時，提出逾百項政見，涵蓋各族群多元議題。

高虹安指出，接掌市政以來，深感財政穩健是幸福的根本。採取嚴守財政紀律原則，將超徵稅收優先用於還債，迄今累計還債達83億元，平均替每位市民減債超過1.7萬元，將人均負債降低至4,911元，朝2026年達到「零負債城市」邁進，讓市府的財政健康，才能長期、穩定地照顧市民。

其次，市民的幸福感與經濟終絡與否高度相關。於是施政時，特別強調「讓一般市民也能感受到成效」。經由舉辦：購物節、商圈振興、市場活化與消費加碼政策。並重啟後站夜市、及樹林頭夜市，讓中小店家、攤商與服務業也能有實質收入成長，而不是只讓大型企業受益。

面對通膨與生活成本節節高升造成的壓力，市府規劃以消費金、市場加倍券等方式，把資源直接回饋給市民，形成「市民消費、店家受惠、城市循環」的正向效果。這些政策的目的不是一次性刺激，而是讓市民對生活擁有可預期的穩定感。

高虹安指出，新竹市的高生育率讓青少年人口比重高，但也逐步邁向高齡化。在設計社會福利時，就採取「全齡視角」兼顧各年齡層的不同需求，推動「老幼共好、幸福友善」的社福政策，希望做到讓市民在人生不同階段，都感受得到市府在身邊協助。

此外，積極提升城市品質與安全。高虹安說，市府將持續投資基礎建設，讓市民住得安心、走得安全。在智慧治理與永續發展方面，則透過智慧交通、智慧防災、永續與淨零政策，讓城市更有效率，也更有韌性，確保幸福可以長久延續。