F-16戰機夜訓墜海 飛行員跳傘逃生 海象不佳增救援難度

看見幸福台灣／「幸福城市第2站」竹市 科技之城 幸福加值

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導
新竹市在經濟日報「2025縣市幸指數大調查」中，政府統計指數表現名列前茅，為全台第二名；民調指數排名第五。新竹市政府／提供
新竹市長高虹安上任以來，讓「安居科技城」成為現在進行式，同時秉持「從小到老，照顧到好」、「最小負擔，最大幸福」理念推動全齡社福政策，春節前也將發放5,000元消費金，支持地方經濟、帶動多元產業鏈。

新竹市在經濟日報「2025縣市幸指數大調查」中，政府統計指數表現名列前茅，為全台第二名；民調指數排名第五。縣市幸福指數以總分66.64分，排名第二，較2024年進步七名，與彰化縣並列年度「最佳進步獎」。

新竹市是經濟日報幸福大調查的常勝軍，過去14年調查中有六次拿下冠軍，今年「幸福座標」位於政府統計數據優、民意調查結果雙優縣市區。

新竹市民在政府統計數據「收入」、「健康」、「教育」表現優異，均為全台第二。高虹安上任後，強調教育是城市最長遠、也最重要的投資，推動學區檢討、擴校增班與校校均質化，持續投入校園軟硬體改善。

而在就業方面，高虹安表示，新竹市府持續擴大產業就業機會，不只服務既有科技產業，更積極推動「竹科X計畫」、科技商務區、新創動能辦公室與ESG媒合平台，以吸引新創、服務業、文創與永續產業進駐，創造更多元工作機會。

同時輔以活動經濟帶動庶民就業。購物節、市集、觀光活動、雙城計畫，不僅提升城市能見度，也直接創造攤商、服務業與臨時及長期就業機會，讓在地店家與青年都有舞台。並強化產學與新創接軌，透過與清大、陽明交大等學校及企業合作，讓人才在地培育、在地就業，降低青年外流。

在民調滿意度方面，新竹市以「家庭經濟」及「教育成就」滿意度勇冠全台，「生活現況」滿意度也高居第二。對於民眾在「政府作為」指標上有更高期待，高虹安表示，市政團隊會以更透明、更即時的治理，透過定期施政成果記者會、幸福指標檢視與數據治理，讓市民清楚知道市府做了什麼、進度到哪裡。

在「工作生活平衡」方面，施政朝「減壓」與「加值」著力。首先是降低通勤與生活成本壓力，透過交通建設、公共運輸加量、社區機能完善，讓市民少花時間在塞車與瑣事上。

再以強化家庭支持系統，從托育、臨托、親子館到長照整合，讓市民能安心工作、不必在家庭與事業間二選一。同時，打造可休息、可生活的城市，持續增加公園綠地、文化活動、運動與休憩空間，讓市民「幸福的生活在新竹」。

