收費前先限高 余文忠：苗栗市南苗市場停車場1月中旬收費

苗栗市南苗市場停車場試營運免收費，衍生貨車、住家車子占停亂象，市長余文忠今天回應縣長鍾東錦盡快收費的建議，表示停車場限高及禁止貨車進入標誌完成後，約於1月中旬開始停車收費。

苗栗縣政府今天核發南苗市場停車場登記證，包括機車200格、汽車67格，身心障礙停車格汽車2格、機車4格，汽車臨時停車前1小時20元，其後每半小時10元，月租2400元；機車前1小時免費、單次20元，月租500元，目前試營運，原預計今年春節後收費，但免收費連日來因貨車、住家車子占停，「看得到、停不到」引發議論。

今天縣務會議討論，鍾東錦表示，南苗市場停車場延至春節後才收費，卻衍生占停亂象，可以收費還是要收，給真正採買的鄉親使用才合理，建議停車場登記證核發，就可以開始收費。